В Мордовии посетители библиотек смогут оформить подписку на газеты и журналы

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Министерство культуры РФ и АО «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого – обеспечение равного доступа к знаниям и информации на всей территории страны, в том числе через распространение подписных сервисов. Первым совместным проектом сторон станет акция по поддержке периодической печати, которая задействует всю библиотечную сеть страны, в том числе почти 500 библиотек на территории Мордовии.

Для поддержки периодики и популяризации знаний Министерство культуры отобрало 200 изданий из подписного каталога Почты России. В список вошли общественно-политические, научно-популярные, детские газеты и журналы. Эти издания будут включены в специализированный печатный каталог, который с 1 апреля, со стартом подписной кампании на второе полугодие 2021 года, появится в 1 тыс. библиотек по всей стране. На брошюры будет нанесен QR-код, отсканировав который, клиент попадет на страницу специальной подборки в подписном онлайн-каталоге Почты России. Оформление подписки займет буквально несколько минут. В остальных библиотеках будут размещены информационные плакаты с QR-кодом, ведущим на общий подписной онлайн-каталог Почты России, в котором сегодня – более 5 тыс. изданий.

«В настоящее время ограничительные меры, вызванные пандемией, постепенно снимаются. Библиотеки открывают свои двери для посетителей, возобновляются офлайн-мероприятия, и все мы вновь возвращаем в учреждения радость живого общения. Безусловно, библиотеки должны предложить читателям новый контент, события, услуги, программы, книги и журналы. В связи с этим я рада анонсировать специальный проект Минкультуры России и Почты России – «200 изданий для жизни», – сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Мы благодарим Министерство культуры за поддержку периодической прессы и института подписки. В России – 42 тыс. библиотек и 42 тыс. отделений Почты России. Вместе они могут создать крупнейшую в мире сеть, которая даст людям доступ к периодическим печатным изданиям, – отметил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов. – Надеюсь, что этим наше сотрудничество с Министерством культуры не ограничится. Мы уже планируем проводить и другие всероссийские и региональные совместные программы и мероприятия, направленные на популяризацию знаний, в первую очередь, среди подрастающего поколения россиян».

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