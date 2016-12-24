Артём Здунов дает спидвею в Мордовии зеленый свет

Совсем скоро легенды мордовского спидвея снова покажут, на что они способны. 28 февраля состоятся показательные выступления по мотогонкам на льду. Мастера зимнего спидвея выступят на вновь организованной арене около гипермаркета «Мегастрой». Среди участников — мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы.

Вход — свободный. По окончанию мероприятия зрителей будут ждать автобусы, которые доставят всех желающих в районы города.

Такое триумфальное возвращение — радость для каждого, кто помнит, как этот вид спорта был популярен в Мордовии. А пока — время тренировок, и перед каждой обязателен технический осмотр «шипованного коня». Подготовка в разгаре. Эмоции обуревают и спортсменов, и зрителей, и всех причастных к этому поистине эпохальному событию — в Мордовию вернулся спидвей!

Начало культурно-развлекательных мероприятий для зрителей в 12.00! Начало гонок в 13.10!

Пять серий по 4 заезда с музыкальными паузами. 15.55 — подведение итогов, церемония награждения.

Комментировать соревнования будет легендарный Владимир Шорчев!

Главный тренер Мордовии по мотоспорту Максим Захаров подчёркивает: «Мне хочется, конечно, поблагодарить временно исполняющего обязанности Главы Мордовии Артёма Здунова за верность своему слову, за инициативу, за возрождение спидвея. Приятно, что спидвей помнят, заслуги ветеранов ценят. Первая тренировка прошла 21 числа, все получили заряд эмоций, это было по-настоящему круто, после такого длительного перерыва ощущения просто непередаваемые!»