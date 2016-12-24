Защита информации

«Работайте, развивайтесь!»
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики
В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в республике реализуется региональный проект «Информационная безопасность».
По данному направлению в 2020 году велась профессиональная переподготовка сотрудников ГАУ РМ «Госинформ» по программе «Информационная безопасность». Совместно с ООО «СерчИнформ» для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей медицинской сферы проводились вебинары по вопросам защиты информации. Проведено обучение ответственных сотрудников требованиям федерального законодательства в области персональных данных.
Для осуществления дистанционной профессиональной служебной деятельности сотрудников исполнительных органов власти и органов местного самоуправления организован выпуск персонального специального программного обеспечения для защищенного доступа к СЭД «ДЕЛО».
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики
Мэр Саранска Петр Тултаев заглянул в городской приют для безнадзорных животных
Артём Здунов в минувшую субботу посетил Старошайговский район
Расчистка города от снега проводится круглосуточно, но снежные завалы тают слишком медленно
Артём Здунов задал Владимиру Сушкову «неудобные» вопросы
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой побывал в Ардатовском районе
В Саранске нерадивым управляющим компаниям пригрозили проверками
По данным Роспотребнадзора, в республике отмечается рост заболеваемости в старшей возрастной группе
На управляющие компании в Саранске составляют протоколы за несвоевременную уборку ледяных наростов на кровлях
Артём Здунов раскритиковал работу ответственных за развитие спорта в Мордовии