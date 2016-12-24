Защита информации

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В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в республике реализуется региональный проект «Информационная безопасность».

По данному направлению в 2020 году велась профессиональная переподготовка сотрудников ГАУ РМ «Госинформ» по программе «Информационная безопасность». Совместно с ООО «СерчИнформ» для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей медицинской сферы проводились вебинары по вопросам защиты информации. Проведено обучение ответственных сотрудников требованиям федерального законодательства в области персональных данных.

Для осуществления дистанционной профессиональной служебной деятельности сотрудников исполнительных органов власти и органов местного самоуправления организован выпуск персонального специального программного обеспечения для защищенного доступа к СЭД «ДЕЛО».

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