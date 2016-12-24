«Мы с мускулами и готовы к любым вызовам»

20 февраля в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. Участников торжественного собрания, среди которых были представили самых разных профессий, обеспечивающих защиту страны, гражданскую оборону, общественную безопасность, патриотическое воспитание молодежи, поздравил Врио Главы Мордовии Артём Здунов.

«Наша страна всегда гордилась мужественными воинами. Великие воинские традиции, гордость за подвиги предков скрепляют нас, помогают идти вперед и побеждать, - сказал руководитель республики. - Особого преклонения заслуживают герои Великой Отечественной войны. К сожалению, с нами всё меньше фронтовиков, но святая память о великой Победе живёт в каждой нашей семье. Мы обязательно продолжим работу по увековечиванию памяти земляков, благоустройству воинских мемориалов, постоянную заботу о ветеранах. Ключевую роль в этом должно сыграть молодое поколение – участники поискового движения, юнармейцы, кадеты, казаки, волонтеры».

Особые слова благодарности руководитель Мордовии адресовал воинам-профессионалам, кадровым офицерам и тем, кто находится на боевом посту.

Более 2500 солдат-срочников и контрактников из Мордовии с честью несут службу в российской армии. Около 500 курсантов проходят обучение в военных учебных заведениях. Среди участников торжественного собрания было и командование войсковой части в г. Ковылкино – радиолокационная станция, размещенная там, обеспечивает надежное воздушно-космическое прикрытие страны.

В рамках мероприятия состоялось вручение государственных наград. Удостоверение к ордену Отечественной войны II степени, которым посмертно был награжден Ефим Терентьевич Артюшин, уроженец Мельцанского района Мордовской АССР, было передано его внучке Марине Олеговне Крыловой.

«Сохранилось последнее письмо Ефима Терентьевича с фронта, которое отправлено 30 мая 1944 года. Он пишет родным, что у него все хорошо. Но уже 23 июня Ефим Терентьевич погибает в бою, при прорыве обороны фашистов в Псковском районе Ленинградской области. За свой подвиг он был удостоен ордена Отечественной войны II степени (посмертно). Все эти годы награда оставалась неврученной. Благодаря поискам сына фронтовика наградные документы удалось найти. Спасибо всем, кто принял участие в этой работе», - сказал Артём Здунов.

Также наградами были отмечены ветераны афганской войны, боевых действий на Кавказе и других военных операций, сотрудники правоохранительных органов, пожарно-спасательных служб.

«Поздравляю всех с Днем защитника Отечества – с праздником, который напоминает, что мы с мускулами и готовы к любым вызовам. Пусть сияет чистое и мирное небо над нашей Родиной! Счастья вам и вашим близким, здоровья и благополучия!» - сказал Врио Главы Мордовии.

Участников торжественного собрания поздравил также военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров.