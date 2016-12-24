Здоровье по проводу

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В Мордовии появится региональный телемедицинский центр?
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 19 февраля встретился с представителями компании «Доктор рядом», предоставляющей телемедицинские услуги. Обсуждалась возможность создания в Мордовии регионального телемедицинского центра, который сможет аккумулировать решение задач по цифровизации здравоохранения, повышению доступности медицинской помощи и её эффективности за счет использования современных технологий.
Генеральный директор компании Денис Швецов представил предложения по обеспечению жителей региона медицинскими телеконсультациями на базе технологической платформы, разработанной отечественными специалистами. «Доктор рядом» – лицензированная медицинская компания, на нашей платформе приём ведут более 1000 врачей 30 специальностей, их консультации станут доступны для всех жителей Мордовии, в том числе в удаленных сельских населенных пунктах», - рассказал он.
Также есть возможность подключить лучших врачей республики к работе на этой телемедицинской платформе, для этого нужен лишь доступ к сети Интернет.
Врио Главы Мордовии дал поручение региональному кабмину проработать предлагаемые варианты сотрудничества.
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В Москве 15 февраля состоялась рабочая встреча министра культуры России Ольги Любимовой и врио Главы Мордовии Артёма Здунова.
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