Молодежь Мордовии приглашают принять самое активное участие в выборах

«Почему зарплаты маленькие?»
Артём Здунов назвал вопрос повышения зарплат на предприятиях стратегическим
19 февраля прошло заседание Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании РМ. Это была долгожданная встреча членов палаты в очном формате с соблюдением мер санитарной безопасности, ведь в прошедшем году многие мероприятия вынужденно проводились в режиме онлайн.
Молодых парламентариев приветствовал Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин. Он подвел итоги 2020 года, назвав важнейшим политическим событием общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
- В Мордовии 408 тысяч граждан поддержали поправки, которые касаются решения социальных вопросов и развития молодежной политики. Согласно поправкам, был принят и Закон «О молодежной политике в Российской Федерации», который повысил возраст молодежи до 35 лет, а значит пользоваться мерами государственной поддержки сможет большее число граждан, - отметил Владимир Чибиркин.
Он призвал молодежь Мордовии вносить свои предложения в аналогичный закон Республики Мордовия и, напомнив о санитарно-эпидемиологической ситуации, призвал всех пройти вакцинацию от коронавируса.
Текущий год также будет насыщенным в политическом плане. В сентябре пройдут выборы депутатов всех уровней и высшего должностного лица республики. Спикер призвал молодежь принять самое активное участие в выборах.
- Все законодательные органы рады видеть в своих рядах молодых, креативных людей, которые способны внести новое направление в законодательную деятельность, - резюмировал Владимир Чибиркин.
На заседании подвели общие итоги работы палаты в 2020 году и наметили план на этот год, который, к слову, будет заключительным для этого созыва молодежного парламента. Будет избран новый состав. И на обсуждение вынесен вопрос об изменении порядка формирования комиссий Общественной молодежной палаты, определении новых направлений их работы.
В целом же, 2020 год не позволил провести запланированные массовые мероприятия на том уровне, на котором они должны были пройти. Вместе с тем активизировались другие направления работы, в частности волонтерское. Члены палаты подключились к Всероссийской акции #Мывместе, разносили продуктовые наборы нуждающимся. Кроме того, прошли экологические и патриотические акции. Молодежь Мордовии принимала участие в акциях «Памяти блокадных лет», «Окна Победы», «Сад памяти» и других.
Артём Здунов назвал вопрос повышения зарплат на предприятиях стратегическим
В Мордовии депутатский корпус по итогам выборов может заметно обновиться
В администрации города оценили ход зимней уборки в столице Мордовии и задумались о пользе физического труда для старшеклассников
Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Большеберезниковский район
Судьбу трехфазного режима работы светофоров в Саранске решат в феврале
Посетивший Мордовию министр Мантуров высоко оценил потенциал республиканских предприятий
Участников несанкционированных мероприятий в Саранске пока только штрафуют
Мордовия занимает второе место в стране по темпам вакцинации от коронавируса
Артём Здунов выслушал жалобы жителей Пролетарского района на некачественное благоустройство дворов
Мэр Саранска считает, что горожане рано стали пренебрегать антивирусными мерами безопасности