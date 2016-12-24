Молодежь Мордовии приглашают принять самое активное участие в выборах

19 февраля прошло заседание Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании РМ. Это была долгожданная встреча членов палаты в очном формате с соблюдением мер санитарной безопасности, ведь в прошедшем году многие мероприятия вынужденно проводились в режиме онлайн.

Молодых парламентариев приветствовал Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин. Он подвел итоги 2020 года, назвав важнейшим политическим событием общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

- В Мордовии 408 тысяч граждан поддержали поправки, которые касаются решения социальных вопросов и развития молодежной политики. Согласно поправкам, был принят и Закон «О молодежной политике в Российской Федерации», который повысил возраст молодежи до 35 лет, а значит пользоваться мерами государственной поддержки сможет большее число граждан, - отметил Владимир Чибиркин.

Он призвал молодежь Мордовии вносить свои предложения в аналогичный закон Республики Мордовия и, напомнив о санитарно-эпидемиологической ситуации, призвал всех пройти вакцинацию от коронавируса.

Текущий год также будет насыщенным в политическом плане. В сентябре пройдут выборы депутатов всех уровней и высшего должностного лица республики. Спикер призвал молодежь принять самое активное участие в выборах.

- Все законодательные органы рады видеть в своих рядах молодых, креативных людей, которые способны внести новое направление в законодательную деятельность, - резюмировал Владимир Чибиркин.

На заседании подвели общие итоги работы палаты в 2020 году и наметили план на этот год, который, к слову, будет заключительным для этого созыва молодежного парламента. Будет избран новый состав. И на обсуждение вынесен вопрос об изменении порядка формирования комиссий Общественной молодежной палаты, определении новых направлений их работы.

В целом же, 2020 год не позволил провести запланированные массовые мероприятия на том уровне, на котором они должны были пройти. Вместе с тем активизировались другие направления работы, в частности волонтерское. Члены палаты подключились к Всероссийской акции #Мывместе, разносили продуктовые наборы нуждающимся. Кроме того, прошли экологические и патриотические акции. Молодежь Мордовии принимала участие в акциях «Памяти блокадных лет», «Окна Победы», «Сад памяти» и других.