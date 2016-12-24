Полмиллиарда на ветер

Артём Здунов задал Владимиру Сушкову «неудобные» вопросы

Сегодня Врио Главы Мордовии Артём Здунов на встрече с Вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Волга» ПАО Ростелеком Иваном Зимой обсуждал проблемные вопросы по проектам, которые компания реализовывала в республике в последние несколько лет, в том числе к Чемпионату мира по футболу. В частности речь шла о создании в Мордовии систем «Безопасный город» и «Безопасный интеллектуальный регион». Выяснилось, что регион задолжал Ростелекому внушительные суммы, при этом жители Мордовии остались с неработающими и уже морально устаревшими камерами фото- и видеофиксации. Вопросы о том, как республика вошла в дорогостоящий проект без соответствующего финансового обоснования и за чей счет будут выплачиваться долги перед подрядчиком ещё пять лет за неработающую, по сути, систему, Артём Здунов задал Председателю Правительства Мордовии Владимиру Сушкову.

Иван Зима рассказал руководителю региона предысторию вопроса. Выяснилось, что комплексы фото- и видеофиксации устанавливались, когда республика готовилась к Чемпионату мира по футболу. И на время проведения мундиаля система работала. Однако, впоследствии правительство региона финансовые обязательства выполнять перестало. «Мы построили систему интеллектуального видеонаблюдения, она отработала на мероприятиях Чемпионата мира, потом за неуплату была выключена и сейчас фактически не работает. Мы периодически проверяем работоспособность системы, но для экономии отключен канал связи. При этом ежемесячно за обслуживание у республики накапливается по 2 миллиона долгов. Хотелось бы понять - нужна ли эта система региону? Если нет, может быть всё отключить и расторгнуть договор? Сумма долга уже 65 миллионов рублей...»

В ходе обсуждения выяснилось, что ежемесячное обслуживание неработающих камер и невыплаченные долги за их установку могут обойтись бюджету республики в сумму порядка полумиллиарда рублей. Артём Здунов задал резонный вопрос Председателю Правительства Владимиру Сушкову – как регион собирался оплачивать эти расходы и что глава кабинета министров планирует делать в этой связи сейчас. «То есть за неуплату Ростелеком может снять все камеры и оборудование, а республика ещё останется должна! Владимир Федорович, Вы этого добиваетесь? Тогда почему не платите?»

Владимиру Сушкову поручено до конца сегодняшнего дня представить руководителю региона конкретные предложения – как республика будет расплачиваться по этим и другим долговым обязательствам.