В России составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения

Об этом сообщил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти.

Рейтинг составлялся по итогам 2020 года. Результаты будут доведены до всех глав регионов.

«Цифровизация любой отрасли – очень емкий процесс, – заявил Дмитрий Чернышенко, – он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами, и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению «цифры» в здравоохранение доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки».

В список лидеров вошли Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.

Самые низкие позиции у Ивановской, Свердловской, Вологодской, Омской, Ростовской Еврейской автономной областей, Камчатского, Ставропольского, Приморского края, а также у Республики Крым.

Основными критериями оценки были инфраструктура, включающая в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, предоставление электронных услуг и сервисов на портале «Госуслуги», внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

В ходе совещания замминистра здравоохранения России Павел Пугачев отметил, что основными проблемами цифровизации здравоохранения являются доступность свободных слотов для электронной записи на прием к врачу и подготовка электронных медицинских документов.

Напомним, что Владимир Путин поручил до 1 декабря 2020 года определить в каждом субъекте страны руководителей цифровой трансформации, чьими главными задачами являются подготовка стратегий цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных.

В апреле будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала 2021 года.