В России составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения

«Речь идет об омоложении состава»
В Мордовии депутатский корпус по итогам выборов может заметно обновиться
Об этом сообщил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти.
Рейтинг составлялся по итогам 2020 года. Результаты будут доведены до всех глав регионов.
«Цифровизация любой отрасли – очень емкий процесс, – заявил Дмитрий Чернышенко, – он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами, и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению «цифры» в здравоохранение доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки».
В список лидеров вошли Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.
Самые низкие позиции у Ивановской, Свердловской, Вологодской, Омской, Ростовской Еврейской автономной областей, Камчатского, Ставропольского, Приморского края, а также у Республики Крым.
Основными критериями оценки были инфраструктура, включающая в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, предоставление электронных услуг и сервисов на портале «Госуслуги», внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.
В ходе совещания замминистра здравоохранения России Павел Пугачев отметил, что основными проблемами цифровизации здравоохранения являются доступность свободных слотов для электронной записи на прием к врачу и подготовка электронных медицинских документов.
Напомним, что Владимир Путин поручил до 1 декабря 2020 года определить в каждом субъекте страны руководителей цифровой трансформации, чьими главными задачами являются подготовка стратегий цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных.
В апреле будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала 2021 года.
В Мордовии депутатский корпус по итогам выборов может заметно обновиться
Следственный комитет по РМ определил виновника самой крупной по числу погибших дорожной аварии, произошедшей в Саранске летом прошлого года
Руководство компании «Мордоввторсырье» заподозрили в хищении 7,5 миллиона рублей
Общее число задержанных по делам о несанкционированной акции 23 января в Саранске достигло 9 человек
В Мордовию прибыл Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Врио Главы Мордовии отметил, что на уровне региона практически ничего не делается для поддержки уникального производства
К 1 февраля планируется вывести из ковидного режима работы два медучреждения республики
Как пройти вакцинацию от ковида в Мордовии?
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой побывал в Ардатовском районе
Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Большеберезниковский район