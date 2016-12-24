Россияне увлеклись заполнением онлайн-заявок на получение заемных средств, банки не сообщают о возможных последствиях для кредитной истории, а позже люди получают отказы от финансовых организаций, пишут «Известия». На эту проблему обратили внимание в проекте ОНФ «За права заемщиков», предложив ЦБ нормативно закрепить обязательство банков уведомлять потенциальных заемщиков о негативных последствиях многочисленных заявок для кредитной истории.

Банки продвигают возможность заполнить запрос на заемные средства через таргетированную рекламу, а также рассылают СМС-сообщения о предварительном одобрении. Из-за невысокого уровня финансовой грамотности многие потенциальные заемщики воспринимают серьезный процесс как тест и решают «поиграть», заполнив все поступающие предложения. Такое отношение может иметь серьезные последствия для кредитной истории, указывают в ОНФ. Многочисленные обращения со стороны человека становятся причиной автоматических массовых отказов в займе. Эта информация попадает в кредитную историю, негативно сказываясь на ее качестве.

Также потенциальный заемщик может в первой заявке допустить ошибку или запросить слишком большую сумму, которая не соответствует его доходу. Скоринг-система не будет разбираться в деталях, а выдаст автоматический отказ, пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Тогда человек начинает отправлять запросы в другие банки, тем самым повышая риски испортить свою кредитную историю. Проблемы начнутся позже: нерегулируемые проценты, штрафы, пени, нередко потеря единственного жилья, предупредила Лазарева.

Описанная ситуация характерна в большей степени для онлайн-заявок, отметили эксперты ОНФ в письме в ЦБ. Они предложили закрепить в нормативных актах требование об обязательном уведомлении потенциальных заемщиков о том, что после получения заявки банки отправляют запросы в БКИ, а также о последствиях массовости этих процедур для кредитной истории. Также целесообразно разработать механизм оперативного уведомления гражданина о запросе его кредитной истории от банка с возможностью заблокировать или одобрить его, отмечено в письме ОНФ. Предлагаемые инструменты можно реализовать как через портал госуслуг, так и посредством СМС через информационные системы БКИ.

Эксперты согласны, что проблема действительно серьезная. По их словам, культура бережного отношения к своей кредитной истории пока у многих граждан не сформировалась. Предложение ОНФ выглядит логичным, поскольку введение обязательного уведомления потенциального заемщика о последствиях оформления онлайн-заявки позволит повысить ответственность граждан за предоставленную информацию, считают они.