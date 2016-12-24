Как провести Всемирный день экскурсовода в Мордовии?

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Ежегодно 21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода – профессиональный праздник экскурсоводов и работников сферы туризма. Туристско-информационный центр Республики Мордовия совместно с объектами туризма20 и 21 февраляпроведут экскурсии для жителей и гостей 13-го региона.

В честь праздника популярные туристские объекты Саранска и Мордовии предлагают специальные условия посетителям – большинство экскурсий можно посетить бесплатно или со скидкой.

Жители и гости Мордовии смогут прогуляться по городу, увидеть знаменитые произведения искусства, приготовить блюда национальной кухни, узнать больше об историинашего края, посетить самый крупный спортивный объект республики и даже побывать за кулисами театра.

Группы формируются по предварительной записи. Узнать условия проведения экскурсий и записаться можно по телефонам, указанным в афише.

Количество участников ограничено! При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

Мероприятие будет организовано с учетом соблюдения всех мер безопасности, установленных Роспотребнадзором.

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