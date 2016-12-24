Миллионы километров оптического волокна

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Врио Главы Мордовии отметил, что на уровне региона практически ничего не делается для поддержки уникального производства
Артём Здунов 17 февраля посетил саранский завод «Оптиковолоконные системы». Это единственное в России предприятие, выпускающее оптическое волокно. Руководитель республики осмотрел уникальное производство и провел совещание по вопросам его дальнейшего развития.
Технологическая цепочка производства оптического волокна начинается на самом верху 8-этажной башни. Именно там из специальных заготовок начинается вытяжка волоконных световодов – тончайших стеклянных нитей. В настоящее время завод производит два типа телекоммуникационных оптических волокон. В 2021 году предприятие освоило новый тип продукции. Согласно планам ПАО «Ростелеком» оптическое волокно именно этого стандарта планируется применить в будущей магистральной транзитной волоконно-оптической линии связи «Европа – Азия» TEA NEXT, которая должна обеспечить значительное увеличение объема передачи информации между двумя континентами.
Стоит отметить, что изначально на заводе планировалось производить 2,4 млн. километров волокна в год. При поддержке Фонда развития промышленности РФ предприятие реализовало проект по увеличению производственных мощностей до 4 млн. километров. Однако в настоящее время предприятие работает не в полную силу своих возможностей. Что нужно сделать, чтобы загрузить мощности на сто процентов – обсудили на специальном совещании.
Открывая обсуждение, Артём Здунов подчеркнул значимость реализации в партнерстве с корпорацией «Роснано» второй очереди производства - выпуска заготовок для производства волокна, это позволит снять зависимость от импортных поставок.
«Но прежде необходимо рассчитать все экономические параметры, провести анализ рынка, чтобы четко понимать его объемы, - сказал Врио Главы Мордовии. – Вторая очередь завода должна появиться!»
Как рассказал генеральный директор предприятия Андрей Николаев, за 5 лет работы АО «Оптиковолоконные Системы» произвело более 7 млн. километров оптического волокна. Клиентами компании являются крупнейшие кабельные заводы России и Беларуси. Продукция сертифицирована в России, ее качество неоднократно подтверждено в рамках совместных программ тестирования с российскими и зарубежными партнерами, такими как «Sumitomo Electric Industries», «Ростелеком», «Мегафон», «МТС», «Транснефть». При этом конкурировать с зарубежными производителями волокна, которые давно существуют на рынке, единственному отечественному предприятию-производителю не так просто. На совещании были подробно рассмотрены все сдерживающие развитие российского рынка оптоволокна факторы. Врио Главы Мордовии обратил особое внимание: на уровне региона практически ничего не делается для поддержки такого предприятия. Хотя в республике создан специальный кластер «Волоконная оптика и оптоэлектроника». Артём Здунов оценил работу кластера как неудовлетворительную.
«Для чего создан этот кластер? Чтобы повысить конкурентоспособность предприятий, получить мультипликативный эффект. Кто возглавляет управляющую компанию кластера? Почему его нет на нашем совещании? – спросил Артём Здунов у министра промышленности, науки и новых технологий РМ Александра Седова. – Пока видно только одно: что кластер существует только на бумаге, механизмы кластера не работают! Но я думаю, это исправимо. Немедленно собирайте заседание Совета и налаживайте эту работу!»
Также Врио Главы Мордовии отметил отсутствие взаимодействия между предприятием и Технопарком, где создается инжиниринговый центр волоконной оптики, который, как планируется, будет заниматься разработкой специальных видов оптических волокон.
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В Москве 15 февраля состоялась рабочая встреча министра культуры России Ольги Любимовой и врио Главы Мордовии Артёма Здунова.
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