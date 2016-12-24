Миллионы километров оптического волокна

Врио Главы Мордовии отметил, что на уровне региона практически ничего не делается для поддержки уникального производства

Артём Здунов 17 февраля посетил саранский завод «Оптиковолоконные системы». Это единственное в России предприятие, выпускающее оптическое волокно. Руководитель республики осмотрел уникальное производство и провел совещание по вопросам его дальнейшего развития.

Технологическая цепочка производства оптического волокна начинается на самом верху 8-этажной башни. Именно там из специальных заготовок начинается вытяжка волоконных световодов – тончайших стеклянных нитей. В настоящее время завод производит два типа телекоммуникационных оптических волокон. В 2021 году предприятие освоило новый тип продукции. Согласно планам ПАО «Ростелеком» оптическое волокно именно этого стандарта планируется применить в будущей магистральной транзитной волоконно-оптической линии связи «Европа – Азия» TEA NEXT, которая должна обеспечить значительное увеличение объема передачи информации между двумя континентами.

Стоит отметить, что изначально на заводе планировалось производить 2,4 млн. километров волокна в год. При поддержке Фонда развития промышленности РФ предприятие реализовало проект по увеличению производственных мощностей до 4 млн. километров. Однако в настоящее время предприятие работает не в полную силу своих возможностей. Что нужно сделать, чтобы загрузить мощности на сто процентов – обсудили на специальном совещании.

Открывая обсуждение, Артём Здунов подчеркнул значимость реализации в партнерстве с корпорацией «Роснано» второй очереди производства - выпуска заготовок для производства волокна, это позволит снять зависимость от импортных поставок.

«Но прежде необходимо рассчитать все экономические параметры, провести анализ рынка, чтобы четко понимать его объемы, - сказал Врио Главы Мордовии. – Вторая очередь завода должна появиться!»

Как рассказал генеральный директор предприятия Андрей Николаев, за 5 лет работы АО «Оптиковолоконные Системы» произвело более 7 млн. километров оптического волокна. Клиентами компании являются крупнейшие кабельные заводы России и Беларуси. Продукция сертифицирована в России, ее качество неоднократно подтверждено в рамках совместных программ тестирования с российскими и зарубежными партнерами, такими как «Sumitomo Electric Industries», «Ростелеком», «Мегафон», «МТС», «Транснефть». При этом конкурировать с зарубежными производителями волокна, которые давно существуют на рынке, единственному отечественному предприятию-производителю не так просто. На совещании были подробно рассмотрены все сдерживающие развитие российского рынка оптоволокна факторы. Врио Главы Мордовии обратил особое внимание: на уровне региона практически ничего не делается для поддержки такого предприятия. Хотя в республике создан специальный кластер «Волоконная оптика и оптоэлектроника». Артём Здунов оценил работу кластера как неудовлетворительную.

«Для чего создан этот кластер? Чтобы повысить конкурентоспособность предприятий, получить мультипликативный эффект. Кто возглавляет управляющую компанию кластера? Почему его нет на нашем совещании? – спросил Артём Здунов у министра промышленности, науки и новых технологий РМ Александра Седова. – Пока видно только одно: что кластер существует только на бумаге, механизмы кластера не работают! Но я думаю, это исправимо. Немедленно собирайте заседание Совета и налаживайте эту работу!»

Также Врио Главы Мордовии отметил отсутствие взаимодействия между предприятием и Технопарком, где создается инжиниринговый центр волоконной оптики, который, как планируется, будет заниматься разработкой специальных видов оптических волокон.