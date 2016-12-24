На территории ТОСЭР «Рузаевка» начнется строительство нового завода

На совещании у Врио Главы Мордовии Артёма Здунова 17 февраля обсуждалась работа действующей площадки Рузаевского стекольного завода и реализация нового инвестпроекта стекольной компании «Гласс Декор» на территории ТОСЭР «Рузаевка». Стоимость проекта оценивается инвесторами в 2,3 млрд. рублей, три очереди завода, запланированные к запуску на этой территории, создадут для жителей города железнодорожников не менее 400 рабочих мест.

Генеральный директор ООО «Гласс Декор» Владимир Арутюнов проинформировал руководителя региона о ходе подготовки к запуску инвестиционного проекта. «У нас все готово для начала строительства, решены вопросы по выделению земельного участка, финансированию, заключены договора с подрядчиками. Это будет стеклотарное производство европейского качества с использованием высокотехнологичного и высокопроизводительного оборудования. С апреля планируем приступить к строительству, запуск площадки ожидаем в середине 2022 года, на ней будет создано более 250 рабочих мест». Далее на этой же территории планируют построить вторую очередь - цех декорированной стеклотары производительностью почти 40 млн. штук бутылок. Следующий этап – запуск производства технологической оснастки для стекольного предприятия.

На совещании обсуждались вопросы подключения новой производственной площадки к газо- и энергопотреблению, поддержки проекта за счет действующих в республике программ, а также строительства дороги до площадки завода. Отработать проблемные вопросы инвестора Артём Здунов поручил отраслевым министрам. «Найдите решение в сжатые сроки и доложите, проект нужно запускать», - сказал Врио Главы Мордовии.