В Рузаевке проведут зимний мотокросс

«Работайте, развивайтесь!»
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики
Артём Здунов обсудил взаимодействие в сфере медицинских технологий с представителями компании «Эйдос-Медицина» и «Эвотек-Мирай...
Мордовия занимает второе место в стране по темпам вакцинации от коронавируса
Артём Здунов в минувшую субботу посетил Старошайговский район
В Мордовии восстановили работоспособность 186 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Расчистка города от снега проводится круглосуточно, но снежные завалы тают слишком медленно
Жители Мордовии вновь бьют антирекорды по размерам потерь от действий мошенников. Тонны информации о подобных преступлениях и советы, как...
Артём Здунов выслушал жалобы жителей Пролетарского района на некачественное благоустройство дворов
Мэр Саранска считает, что горожане рано стали пренебрегать антивирусными мерами безопасности
Следственный комитет по РМ определил виновника самой крупной по числу погибших дорожной аварии, произошедшей в Саранске летом прошлого года