Мордовия получит около 286 миллионов рублей на поддержку медицинских учреждений

«Речь идет об омоложении состава»
В Мордовии депутатский корпус по итогам выборов может заметно обновиться
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства будут направлены из резервного фонда Правительства РФ учреждениям, осуществляющим медицинскую помощь по программе ОМС.
В Мордовии депутатский корпус по итогам выборов может заметно обновиться
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики
Артём Здунов в минувшую субботу посетил Старошайговский район
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств
Следственный комитет по РМ определил виновника самой крупной по числу погибших дорожной аварии, произошедшей в Саранске летом прошлого года
В администрации города оценили ход зимней уборки в столице Мордовии и задумались о пользе физического труда для старшеклассников
К 1 февраля планируется вывести из ковидного режима работы два медучреждения республики
В Саранске нерадивым управляющим компаниям пригрозили проверками
Мэр Саранска считает, что горожане рано стали пренебрегать антивирусными мерами безопасности
В Мордовии восстановили работоспособность 186 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД