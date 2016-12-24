Мордовия получит около 286 миллионов рублей на поддержку медицинских учреждений

Репортер

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства будут направлены из резервного фонда Правительства РФ учреждениям, осуществляющим медицинскую помощь по программе ОМС.

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