Нашел попутчицу в «страну аферистов»

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38-летний индивидуальный предприниматель из Лямбиря так активно стремился сэкономить на транспортных расходах, что по неопытности влетел на весьма внушительную сумму.

Он рассказал полицейским, что решил воспользоваться известным онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков для перевозки семян в Рязанскую область. Мужчина оформил заявку, на которую откликнулась некая Наталья, которая сообщила, что в скором времени едет из Саранска в Рязань. За перевозку дама запросила 1000 рублей и переслала потерпевшему ссылку, по которой сельчанин перешел на сайт, где ввел данные своей банковской карты. После этого со счета мужчины были списаны все имевшиеся там денежные средства в размере 59 тысяч рублей. Разумеется, семена так и остались в Саранске, а «Наталья» благополучно растворилась в информационном пространстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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