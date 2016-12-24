Нашел попутчицу в «страну аферистов»

38-летний индивидуальный предприниматель из Лямбиря так активно стремился сэкономить на транспортных расходах, что по неопытности влетел на весьма внушительную сумму.

Он рассказал полицейским, что решил воспользоваться известным онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков для перевозки семян в Рязанскую область. Мужчина оформил заявку, на которую откликнулась некая Наталья, которая сообщила, что в скором времени едет из Саранска в Рязань. За перевозку дама запросила 1000 рублей и переслала потерпевшему ссылку, по которой сельчанин перешел на сайт, где ввел данные своей банковской карты. После этого со счета мужчины были списаны все имевшиеся там денежные средства в размере 59 тысяч рублей. Разумеется, семена так и остались в Саранске, а «Наталья» благополучно растворилась в информационном пространстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».