По пьяни на встречку

Следственный комитет по РМ определил виновника самой крупной по числу погибших дорожной аварии, произошедшей в Саранске летом прошлого года

Напомним обстоятельства той жуткой трагедии. Около двух часов ночи 18 июня 2020 года в пригородном поселке Николаевка столкнулись две отечественные легковушки «Лада Гранта», одна из которых имела на борту фирменный логотип известной службы такси «Везет». От страшного удара машины мгновенно воспламенились, у зажатых в искореженном металле людей практически не было шансов на выживание. Но, как установила медицинская экспертиза, все погибшие в двух машинах скончались от полученных при столкновении травм, а не в результате возникших затем пожаров.

В каждом из автомобилей прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов обнаружили обгоревшие тела трех человек. В машине такси погибли водитель, 37-летний Олег Ефремушкин, и две пассажирки из Рузаевки - работница пенсионного фонда 37-летняя Татьяна Барашкова и 36-летняя безработная Наталья Аношина. По сообщению пресс-службы таксомоторной фирмы, Олег Ефремушкин работал в такси «Везет» с 2018 года, и за все это время нареканий на его работу не поступало.

Вторая «Лада Гранта» стала братской могилой для трех жителей Пензенской области, трудившихся на стройке в Саранске. Управлял авто 35-летний Виктор Березин, лишенный права управления транспортным средством за пьяную езду на 1,5 года. Вместе с ним в ДТП погибли 37-летний Сергей Семаев и 46-летний Александр Семейников. Мужчины имели временную регистрацию в поселке Николаевка. Погибшие жительницы Рузаевки Татьяна Барашкова и Наталья Аношина были подругами и накануне трагедии ездили в Саранск навестить знакомую. В гостях они пробыли допоздна и отправились домой на такси, когда стрелки часов уже показывали второй час ночи. Эта поездка окажется в их жизни последней…

Татьяна Барашкова работала специалистом в Управлении пенсионного фонда по Рузаевке, одна воспитывала ребенка и, по отзывам близких людей, была позитивным и компанейским человеком. Наталья Аношина, так же как и подруга, одна растила сынишку - ее супруг несколько лет назад скоропостижно скончался, когда находился на заработках в Москве.

СК по РМ возбудил тогда уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Были назначены различные экспертизы, но факт лишения пензенского водителя прав за пьянку сразу же наводил на вполне определенные размышления.

В действиях водителя такси Олега Ефремушкина правоохранительные органы не нашли нарушений. Как установили сотрудники Следственного комитета, смертоносную аварию спровоцировал любитель пьяных поездок 35-летний Виктор Березин из Пензенской области.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что ДТП было спровоцировано 35-летним водителем, который в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу движения автомобиля службы такси, двигавшегося во встречном направлении, - говорится в сообщении СК по РМ. - При этом водитель службы такси не располагал технической возможностью предотвратить столкновение. Полученные потерпевшими травмы, несовместимые с жизнью, а также возгорание двух автомобилей произошли в результате столкновения двух автотранспортных средств.

По результатам расследования следователем СК уголовное дело в отношении виновника ДТП с согласия родственников было прекращено в связи с его смертью».