Денежные вампиры

Жители Мордовии вновь бьют антирекорды по размерам потерь от действий мошенников. Тонны информации о подобных преступлениях и советы, как избежать разорительных ловушек, оказываются бессильными в каждом конкретном случае человеческой доверчивости и внушаемости

«Защитился» на 2 миллиона 397 тысяч рублей

На прошлой неделе в дежурную часть полиции Саранска обратился 30-летний местный житель, сообщивший о хищении у него аферистами свыше 2 миллионов рублей. Молодой мужчина рассказал, что 15 января ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник поинтересовался, оформляет ли мужчина в данную минуту кредит. После отрицательного ответа сотрудник банка сделал вывод, что заявку на получение денег пытаются оформить мошенники. Для предотвращения этой процедуры специалист рекомендовал незамедлительно отправиться в банк и оформить кредит, чтобы опередить злоумышленников. Полученные деньги было необходимо сразу же внести на безопасный счет. Житель Саранска выполнил все указания звонившего, однако спустя несколько дней ему позвонили уже с другого номера и сообщили об аналогичном факте. Мужчина снова взял кредит и внес деньги по реквизитам, указанным незнакомцем. После этого с разницей в несколько дней ему звонили еще три раза.

Попавший в умелый оборот махинаторов наш земляк все это время не подозревал об обмане, исправно оформлял в банке займы и вносил деньги на разные лицевые счета. Таким образом, в период с 15 января по 10 февраля он перечислил мошенникам 2 миллиона 397 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят расследование, направленное на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Врачи без границ

Но самый удивительный пример безрассудного отношения к деньгам явила 60-летняя жительница Рузаевского района. Летом прошлого года она уже потеряла крупную сумму денег, попавшись на изобретательный обман в социальных сетях. Не прошло и полугода, как пожилая женщина вновь угодила в похожую финансовую западню - только с куда большей суммой ущерба.

Как рассказала полицейским жительница Мордовии, в мае прошлого года в одной из социальных сетей она познакомилась с военным врачом из Афганистана. В ходе последующего общения мужчина попросил пенсионерку о финансовой помощи. По словам медработника, деньги были нужны для сына на празднование выпускного бала. Спустя некоторое время мужчина вновь обратился к заявительнице с просьбой: на этот раз помощь понадобилась раненым афганцам. А потом и сам знакомый врач оказался в трудном финансовом положении, связанном с увольнением со службы. Понятное дело, и в этом случае последовала просьба о финансовой поддержке. Женщина вновь не отказала в переводе денег. Общение между ними продолжалось до конца января текущего года, пока дочь потерпевшей не увидела переписку матери со злоумышленником. Всего за время знакомства женщина перечислила неизвестному 1 миллион 200 тысяч рублей. Но главное - это были средства, взятые в кредит. И это только на поверхностный взгляд выглядит обычной глупостью - теперь кредитное бремя будет нести вся семья пожилой женщины. Настоящая финансовая трагедия для большого числа людей.

Справедливости ради стоит отметить, что родственники пенсионерки из Рузаевки уже слышали «предупреждающий звонок» летом прошлого года и могли принять какие-то меры. Тогда женщина познакомилась в социальных сетях с военным хирургом из США, который в тот момент якобы находился на корабле в Сомали. В ходе переписки новоиспеченный знакомый попросил пенсионерку о помощи: получить за него крупный денежный перевод. Впоследствии посылка с деньгами под различными предлогами задерживалась в аэропорту, потом для ее получения требовалось оформить страховку. В результате женщина перечислила неизвестным денежные средства на общую сумму 459 тысяч 736 рублей.

Под прикрытием

С другой стороны, дистанционные мошенники сейчас так обнаглели, что в своем стремлении охмурить пожилых людей проявляют поразительную настойчивость. 64-летняя жительница Саранска стала одной из таких несчастных жертв упорных махинаторов. Как пояснила полицейским заявительница, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что по банковской карте горожанки зафиксирована подозрительная активность, и попросил назвать персональные данные ее счета. Потерпевшая прервала разговор. После чего ей позвонил другой человек и выдал себя за сотрудника полиции. Незнакомец объяснил женщине, что сейчас проводится операция по задержанию мошенников и правоохранительным органам необходима ее помощь. Горожанка согласилась оказать содействие. С ней вновь связался прежний лжесотрудник банка, по указанию которого потерпевшая сняла со своей банковской карты 400 тысяч рублей и перевела на указанные злоумышленниками счета. Через несколько часов женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию.

Таким же образом лишилась части сбережений и 55-летняя горожанка. По словам заявительницы, в вечернее время ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что по ее банковской карте зафиксирована подозрительная активность, что дает основание полагать, что она может быть причастна к совершению мошенничеств. Для установления всех обстоятельств произошедшего и непривлечение ее к ответственности незнакомец попросил назвать ему учетные данные банковской карты. Женщина прервала разговор, однако злоумышленник перезвонил ей еще несколько раз. В результате он убедил потерпевшую в правдивости своих слов. После того как потерпевшая озвучила ему реквизиты банковской карты и код, пришедший в смс, с ее лицевого счета были списаны 8 тысяч рублей.

МВД по РМ рекомендует гражданам: при поступлении такого звонка уточните, в какой отдел полиции вам необходимо прибыть, не нужно выполнять каких-либо финансовых действий, заблокируйте банковскую карту и сами перезвоните в банк. Не сообщайте никому ваши персональные данные, данные банковских карт, CVC-код (номер на обратной стороне карты), поступившие в смс коды доступа, не выполняйте никакие сомнительные операции.

Золотой подарок

Впрочем, отнюдь не только угроза потерять деньги или помощь в «поимке махинаторов» приводят к потере жителями Мордовии своих финансовых накоплений. Одна из жительниц республики получила сообщение на свою страничку в социальной сети о том, что проводится розыгрыш от магазина золотых изделий и она может принять участие, заполнив анкету. Не распознав подвоха, женщина ввела свои персональные данные в указанные поля, в том числе номер банковской карты. После этого ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение, что она выиграла сертификат на 45 тысяч рублей. Его можно было потратить на золотые изделия из специального интернет-каталога. Когда пенсионерка определилась с товаром, ей пришли на телефон коды в смс-сообщении. Их требовалось сообщить при оформлении золотых «подарков». После того как она передала неизвестному требуемые данные, с ее счета произошло списание денежных средств в сумме 27 000 рублей.