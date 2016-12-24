Еще 143 миллиона рублей выделило Мордовии правительство России

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Постановление правительства РФ от 13 февраля предполагает выделение 2 469 019,6 рублей 22 регионам страны в целях софинансирования расходов по обеспечению комплексного развития сельских территорий.

Минсельхозу РФ поручено в срок не позднее 20 дней обеспечить заключение соответствующих соглашений.

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