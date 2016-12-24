Еще 143 миллиона рублей выделило Мордовии правительство России

«Тут в миллиардах считать надо!»
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств
Постановление правительства РФ от 13 февраля предполагает выделение 2 469 019,6 рублей 22 регионам страны в целях софинансирования расходов по обеспечению комплексного развития сельских территорий.
Минсельхозу РФ поручено в срок не позднее 20 дней обеспечить заключение соответствующих соглашений.
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств
Руководство компании «Мордоввторсырье» заподозрили в хищении 7,5 миллиона рублей
В Мордовии восстановили работоспособность 186 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Общее число задержанных по делам о несанкционированной акции 23 января в Саранске достигло 9 человек
Мэр Саранска считает, что горожане рано стали пренебрегать антивирусными мерами безопасности
В Москве 15 февраля состоялась рабочая встреча министра культуры России Ольги Любимовой и врио Главы Мордовии Артёма Здунова.
Судьбу трехфазного режима работы светофоров в Саранске решат в феврале
По данным Роспотребнадзора, в республике отмечается рост заболеваемости в старшей возрастной группе
Артём Здунов назвал вопрос повышения зарплат на предприятиях стратегическим
Артём Здунов обсудил взаимодействие в сфере медицинских технологий с представителями компании «Эйдос-Медицина» и «Эвотек-Мирай...