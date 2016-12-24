Анита Цой: «Я умею превращать свои мечты в цели!»

Анита Цой пострадала от коронавируса дважды. Первый раз - прошлым летом, когда заболела сама и попала в больницу, где врачи боролись за ее жизнь. И второй раз - когда из-за ограничений, связанных с пандемией, не состоялся ее юбилейный концерт в Кремле. Но эту певицу трудно выбить из седла - это она доказала еще в 2008 году, когда приняла предложение Первого канала поучаствовать в рискованном проекте «Цирк со звездами». И уверенно скакала там на коне, и смело взлетала под купол в акробатическом номере…

И за прошедшие с той поры 13 лет певица не только не растеряла своих смелости, решительности и оптимизма - но, кажется, даже прибавила.

«Внутри я себя ощущаю лет на 30»

- Анита, поздравляем вас с юбилеем! Знаем, что вы к этой дате готовили для поклонников новое шоу.

- Юбилейное шоу «Пятый океан» мы готовили больше года. Оно рождалось в очень непростое время, в условиях пандемии. Приходилось подстраиваться под новые обстоятельства, на ходу что-то менять… Проблем было много, и самая главная из них ожидала нас накануне премьеры, которая была назначена на 6 февраля в Государственном Кремлевском дворце. Мы до последнего момента надеялись, что в преддверии моей важной личной даты сможем встретиться со зрителями на моем шоу «Пятый океан». Но, к огромному сожалению, из-за карантинных ограничений Кремлевский дворец не открыл свои двери для моих зрителей… Мы перенесли дату нашей встречи в Кремле на 1 октября этого года. Я - оптимист, и раздавленные клопы для меня всегда пахнут французскими духами… (Смеется.) Вместе с командой мы нашли все-таки выход и из этой ситуации: наша встреча со зрителями состоялась; они увидели мой «Пятый океан» по телевизору! Я же обещала, что мой юбилей, мои 50 лет мы обязательно проведем вместе. И не важно, где находятся мои поклонники... Телеканал НТВ показал шоу «Пятый океан» в своем эфире.

- С какими ощущениями вы подошли к юбилейной дате?

- Я сейчас нахожусь в интересном и классном возрасте. С одной стороны - мне уже 50, а с другой - всего 50. Внутри я себя ощущаю лет на 30 максимум. Я люблю жизнь и умею мечтать, а уметь мечтать - удел молодых. Мне кажется, каждый рождается с определенным внутренним возрастом. Я знаю молодых людей, которые очень мудры - так, как будто им за 60. И бывает наоборот. У меня лично энергии, идей, желания жить, удивлять поклонников, делать и пробовать что-то новое, зажигать и хайповать - хоть отбавляй! Но при этом уже есть колоссальный жизненный опыт, мудрость, рассудительность. Осталось только выстроить правильный баланс всего этого и сделать уверенный шаг в следующее десятилетие…

«Пришла в салон и сказала: «Режьте!»

- А в чем секрет вашей молодости и красоты? Или это благодаря хорошим генам?

- Конечно, гены тоже имеют значение. Но есть какое-то общее заблуждение, что у всех восточных людей генетика какая-то особенная. Но это, конечно, не так - мне просто повезло. А красота, как известно, требует жертв. Над внешностью надо работать постоянно и непрерывно. Думаю, что все женщины меня понимают. У меня не было пока никаких хирургических вмешательств, я даже не пробовала применять уколы красоты. Но не скрою, что с возрастом приходится уделять себе все больше времени. Если раньше я наносила косметику минут за пять, но теперь это занимает полчаса. Если раньше я могла иногда даже и не смыть косметику, потому что устала вечером, - сейчас я такого не допускаю, потому что кожа дает о себе знать... Еще важный момент: стараюсь высыпаться - спать хотя бы по семь часов каждую ночь. Что касается процедур для поддержания красоты, то я сейчас стараюсь подыскивать косметические средства, у которых максимально природная основа, но при этом они созданы с учетом современных технологий.

- Вы всегда смело экспериментируете с имиджем и внешностью. Больше года назад вдруг сделали короткую модную стрижку…

- Я очень чутко чувствую время и модные тенденции. Моя стрижка - отражение главенствующего сейчас стиля 80-х и 90-х. Эта мода - не только в музыке, но и на моей голове! (Смеется.) Обычно, когда наступает простой в экономике или еще каких-то отраслях жизни - как сейчас в связи с коронавирусом - это означает, что скоро начнется новое движение вперед, зародится какая-то модная революционная веха. И моя прическа стала ее предвестником. На самом деле я давно мечтала подстричься коротко. Да, длинные волосы мне всегда нравились, я себя чувствовала с ними королевой. Но в какой-то момент я устала от них: каждый день тратила по два или три часа на мытье и укладку. А сейчас на это уходит всего десять минут - есть разница, правда же?! И еще я почувствовала, что мне самой нужно энергетическое обновление, и лучший способ для этого - отрезать волосы. Мы все знаем, что к волосам пристает негативная энергия, и как бы ты их ни мыл, ни сушил, ни ухаживал за ними - информация, накопленная за годы, в волосах все равно остается. Решение постричься приняла легко и решительно, не раздумывая долго. Пришла в салон и сказала: «Режьте!» И как только я их остригла - переродилась заново!

«Менять свою жизнь никогда не поздно»

- У вас - уже взрослый сын, и не исключено, что в скором времени вы можете стать бабушкой. Вы уже «созрели» для внуков? Или пока об этом не задумываетесь?

- Задумываюсь! Мы с папой очень хотим внуков, и чем больше - тем лучше! Я чувствую в себе силы прогрессивной классной бабушки, которая легко может справиться, как минимум, с пятью внуками. Недаром у меня первое образование - педагогическое. Я люблю эксперименты, а детям все это очень интересно. И я уверена, что мы с ними обязательно откроем новую галактику. И я обязательно научу их мечтать!

- Вы часто говорите о том, что нужно уметь мечтать…

- Уверена, что жить без мечты нельзя. Если человек перестает мечтать, то его жизнь теряет смысл. А я вообще по жизни мечтатель... Но умею превращать свои мечты в цели - и достигать их. Даже самые невероятные мечты у меня всегда становятся реальностью. Главное - очень сильно в них верить. И верить в себя, что ты можешь эти мечты реализовать. И обязательно прилагать хотя бы минимальные усилия. То есть это не мечтания сидя на диване, а конечно, работа. Каждый человек создает вокруг себя сказку. Мечтать, верить в исполнение желаний и менять свою жизнь никогда не поздно.

«На самом деле я очень чуткая и нежная»

- Вы кажетесь «непробиваемой» женщиной. А есть ли что-то, что может вас по-настоящему обидеть или вывести из себя?

- Вы не поверите, но мне как раз обидно, когда меня называют «непробиваемой». На самом деле я очень чуткая и нежная. Конечно, волю никто не отменял, без нее невозможно двигаться вперед. Я очень ценю порядочность, доброту. Отзывчива на любовь и добро. Меня восхищают люди, которые могут совершать большие и красивые поступки. Но сегодня обидеть меня или вывести из себя гораздо сложнее, чем это было несколько лет назад. И я активно над этим работаю. Раньше вывести меня из себя было довольно легко: я человек вспыльчивый и взрывной. Но я учусь контролировать себя и свои эмоции, делаю в этом плане существенные успехи. Что касается обидчивости - то это в принципе не мое. На обиженных, как говорят в народе, воду возят. Я просто делаю выводы и ставлю галочки… Но, возможно, это еще хуже, чем обида! (Смеется.) А вот чего я действительно не терплю - это несправедливость в любых ее проявлениях. И если с кем-то поступают незаслуженно несправедливо, даже в самых мельчайших историях - вот это, конечно, не может пройти мимо меня! А все остальное можно пережить...

Яна Невская, фото из личного архива Аниты Цой