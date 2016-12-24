Тепло на вес золота

Жителей Саранска шокировали суммы за отопление в квитанциях

Пришедшие квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг повергли многих жителей республики в настоящий финансовый шок. В первую очередь, людей впечатлили суммы за отопление. В социальных сетях саранской локации началось даже своеобразное «соревнование» - кто сообщит наибольшую сумму начислений. Пять тысяч за 60 квадратных метров, семь тысяч за 50 «квадратов», восемь тысяч… и т.д. При этом одни жалуются на постоянный холод в квартирах, другие - напротив, сетуют на сильный перегрев, при котором приходится постоянно проветривать комнаты с распахнутыми окнами. А платят потребители во всех случаях совсем не маленькие деньги за теплоснабжение. Компания ЭнергосбыТ Плюс в начале недели даже выступила с разъяснением - из чего сложились суммы за отопление в платежных квитанциях. Но от этих разъяснений почему-то никому легче не стало…

«Мордовский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поясняет жителям столицы региона по суммам январских начислений за отопление. Порядок начисления за предоставленные коммунальные услуги жильцам многоквартирных домов регламентирует Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О правилах предоставления коммунальных услуг».

Жители многоквартирных домов с централизованным отоплением оплачивают теплоресурсы на основании общедомовых приборов учета или по нормативу, если общедомовой прибор учета отсутствует. Температура теплоносителя в системе отопления зависит от температуры наружного воздуха. Саранская ТЭЦ-2 и котельные подогревают сетевую воду в соответствии с заданным температурным графиком.

Чем ниже температура наружного воздуха (холоднее на улице), тем более высокая температура теплоносителя, необходимого для отопления, подается в многоквартирные дома. Узлы учета тепловой энергии, установленные в подвалах жилых домов, фиксируют температуру и объем потребляемого ресурса, который необходим для обогрева многоквартирного дома. Затем количество тепловой энергии, поставляемой в дом, умножается на утвержденный тариф и распределяется на собственников помещений в зависимости от площади жилья. Таким образом, каждый месяц суммы в квитанциях за теплоснабжение будут разные. При продолжительно низкой температуре воздуха оплата за отопление возрастает в связи с увеличением объемов потребленной тепловой энергией. По данным Гидрометцентра России, фактическая среднемесячная температура января 2021 года в Саранске составила -8,3 градуса, что на 5,5 градуса ниже аналогичного периода прошлого года.

Сведения по общедомовым приборам учета тепла фиксировались с 23 декабря 2020 года по 22 января 2021 года. В платежных квитанциях отражены начисления за 31 день, на которые приходились самые низкие температуры текущей зимы. Средняя температура воздуха за указанный период составила -10,07 градуса.

Тариф на тепло по городу одинаков, разница заключается лишь в потреблении домами тепла. Здесь важна роль управляющей компании или актива дома: чем лучше отрегулирована система внутридомовых коммуникаций, произведена подготовка к отопительному сезону, утеплены окна и стены, установлена погодозависимая автоматика, тем ниже платеж.

Если вам необходимо получить информацию о начислениях за теплоснабжение, просьба обращаться в офис обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: Саранск, пр. 50 лет Октября, 29 или по телефонам контакт-центра 54-60-85, 8-800-100-75-30. А также по телефонам Саранского расчетно-кассового центра (номера указаны на квитанциях).

По некомфортной температуре в жилом помещении обращаться нужно в свои управляющие компании (номера на квитанциях) или по телефону контакт-центра «ЭнергосбыТ Плюс» 8-800-100-75-30».



