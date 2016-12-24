Сенаторы поддержали кандидатуру Василия Щербакова на должность прокурора Мордовии

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На минувшей неделе Совет Федерации России поддержал кандидатуру Василия Щербакова на должность прокурора Мордовии.

Василий Щербаков родился в 1962 году в городе Фрунзе Киргизской ССР. С 1980 по 1982 год проходил срочную военную службу в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. С 1983 по 1988 год служил в органах внутренних дел. Прокурорскую деятельность начинал следователем, старшим следователем прокуратуры района в городе Фрунзе Киргизской ССР. С 1993 по 2015 год занимал различные должности в прокуратуре Ставропольского края. В 2015 году Василия Щербакова назначили прокурором Мурманской области.

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