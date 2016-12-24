Сенсационное для Мордовии решение на днях приняло Правительство России

Любопытный материал на этой неделе разместил телеграм-канал «Мордовский шпиль». Он позволяет с определенным оптимизмом смотреть на финансовые перспективы республики.

«Согласно постановлению от 8 февраля, подписанному Михаилом Мишустиным, в отношении регионов, в которых произошла смена высшего должностного лица, не будут применяться санкции за нарушения бюджетного законодательства предыдущих периодов.

Что это значит для республики? Напомним предысторию. Ранее Мордовия неоднократно нарушала условия возврата кредитов в федеральный бюджет, превысила нормативы заимствований, утверждённые бюджетным кодексом, а также нарушила ряд других требований реструктуризации накопленных долгов.

За это республика должна была досрочно погасить в бюджет РФ со счетов республики фантастическую сумму в 15 миллиардов рублей.

Как нам стало известно, в конце прошлого года правительство Артёма Здунова обратилось в Правительство России с просьбой о снятии этой санкции. Правительство РФ сочло справедливым, что новое руководство региона не должно нести ответственность за нарушения, допущенные предыдущим.

Опять же напомним, что в прошлые годы применение принудительного списания денег неоднократно вводило республиканскую финансовую систему в состояние коллапса. Теперь этот риск снят, и возврат кредитов растянется, как у всех регионов, до 2029 года».