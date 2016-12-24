На совещании в Администрации города в минувший понедельник вновь оценивали ситуацию с очисткой города от снега.

«Дворники на придомовых территориях работали и в субботу, и в воскресенье. Входные группы многоквартирных домов в нормативном состоянии, но есть вопросы по расчистке парковок и заездов», - доложил глава администрации Ленинского района Александр Юткин.

Уборка городских территорий по-прежнему ведется в круглосуточном режиме. Расчистка подходов к школам и детским садам, расширение зауженных участков на дорогах и вывоз снега проводятся ежедневно. Как уверяют в горадминистрации, план работы муниципальных предприятий по зимней уборке составляется в том числе с учетом обращений, поступающих через социальные сети.

Директор Департамента перспективного развития Антон Толкунов сообщил, что с 8 по 14 февраля собственникам нежилых помещений выдано 19 предписаний об устранении недочетов по зимней уборке входных групп и прилегающих территорий, составлено 2 протокола.

«Дороги действительно в нормальном состоянии. Муниципальные парковки необходимо освобождать от снега, - подчеркнул мэр Саранска Петр Тултаев. - Если говорим о проблемах, мы должны картину представлять реальную. Если есть проблемы, давайте просто устранять. Тут стесняться нечего, к большому сожалению, мы не успеваем везде убрать вовремя так, как положено. Дороги у нас в лучшем состоянии, нежели дворы. Входные группы подъездов должны быть расчищены, обработаны».

Глава города поручил и дальше продолжать рейды по проверке качества уборки прилегающих территорий к торгово-офисным помещениям. - «У нас коммунизма нет, каждый должен отвечать за свой участок».