По пьяни на встречку
Следственный комитет по РМ определил виновника самой крупной по числу погибших дорожной аварии, произошедшей в Саранске летом прошлого года
На совещании в Администрации города в минувший понедельник вновь оценивали ситуацию с очисткой города от снега.
«Дворники на придомовых территориях работали и в субботу, и в воскресенье. Входные группы многоквартирных домов в нормативном состоянии, но есть вопросы по расчистке парковок и заездов», - доложил глава администрации Ленинского района Александр Юткин.
Уборка городских территорий по-прежнему ведется в круглосуточном режиме. Расчистка подходов к школам и детским садам, расширение зауженных участков на дорогах и вывоз снега проводятся ежедневно. Как уверяют в горадминистрации, план работы муниципальных предприятий по зимней уборке составляется в том числе с учетом обращений, поступающих через социальные сети.
Директор Департамента перспективного развития Антон Толкунов сообщил, что с 8 по 14 февраля собственникам нежилых помещений выдано 19 предписаний об устранении недочетов по зимней уборке входных групп и прилегающих территорий, составлено 2 протокола.
«Дороги действительно в нормальном состоянии. Муниципальные парковки необходимо освобождать от снега, - подчеркнул мэр Саранска Петр Тултаев. - Если говорим о проблемах, мы должны картину представлять реальную. Если есть проблемы, давайте просто устранять. Тут стесняться нечего, к большому сожалению, мы не успеваем везде убрать вовремя так, как положено. Дороги у нас в лучшем состоянии, нежели дворы. Входные группы подъездов должны быть расчищены, обработаны».
Глава города поручил и дальше продолжать рейды по проверке качества уборки прилегающих территорий к торгово-офисным помещениям. - «У нас коммунизма нет, каждый должен отвечать за свой участок».
Следственный комитет по РМ определил виновника самой крупной по числу погибших дорожной аварии, произошедшей в Саранске летом прошлого года
На управляющие компании в Саранске составляют протоколы за несвоевременную уборку ледяных наростов на кровлях
В Мордовию прибыл Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
В Саранске нерадивым управляющим компаниям пригрозили проверками
Мордовия занимает второе место в стране по темпам вакцинации от коронавируса
Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики
Посетивший Мордовию министр Мантуров высоко оценил потенциал республиканских предприятий
Артём Здунов раскритиковал работу ответственных за развитие спорта в Мордовии
Как пройти вакцинацию от ковида в Мордовии?