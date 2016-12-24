По данным городских властей, по сравнению с показателями прошлого года заболеваемость ОРВИ среди учащихся школ и воспитанников детских садов не увеличилась.

Закрытых на карантин по ОРВИ классов в школах и групп в детских садах нет. Случаев заболевания гриппом, по данным на начало этой недели, не зафиксировано.

«Ношение масок распространению гриппа тоже препятствует. В минувшем году очень активно проводилась вакцинация от гриппа, и, наверное, это тоже сказалось, - отметил градоначальник Петр Тултаев. - Поэтому, когда речь заходит о вакцинации от коронавирусной инфекции, каждый должен понимать, что рискует здоровьем, если не привьется. Через портал Госуслуг запись ведется очень активно, желающих много».

Петр Тултаев поделился и личным опытом: «Я хочу сказать про себя: две прививки сделал, ничего страшного, все нормально. Антитела есть, достаточно - два кармана».