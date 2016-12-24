Полина Шейнеман из «Лицея № 7» стала «Учеником года» в Саранске

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В столице республики завершился городской этап конкурса «Ученик года», который ежегодно проводится среди учащихся 9-11 классов. В нем принимали участие представители всех 45 школ Саранска. Финальный тур проходил в обычном формате очного соревнования, в то время как предыдущие отборочные этапы проводились в онлайн-режиме.
Пять финалистов демонстрировали свои умения в формате мастер-класса «Формула успеха», а затем сошлись в «Интеллектуальном поединке». Лучшей была признана ученица 11-го класса «Лицея № 7» Полина Шейнеман, которая и завоевала звание «Ученик года - 2021». Теперь она будет представлять Саранск на республиканском конкурсе «Ученик года».
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