Росреестр по Мордовии ведет активную работу по выявлению и погашению имеющейся задолженности

Управление Росреестра по Республике Мордовия ведет активную работу по выявлению и погашению имеющейся задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах республики

Так, на начало 2020 года на контроле находились 17 таких предприятий, имеющих задолженность по заработной плате свыше 1 млн. рублей. Общий размер задолженности составлял 66,3 млн. рублей.

В течение года в результате проводимых мероприятий была погашена задолженность в размере 31,35 млн. руб. Наиболее значительные погашения заработной платы прошли на таких предприятиях как ПАО СП «Мордовстрой», ЗАО «Конвертор», ОАО «Сарэкс». Задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме в организациях АО «Цветлит» и Чукальское потребительское общество.

«В настоящее время на контроле Управления находятся 13 организаций-банкротов с общей задолженностью по заработной плате в 38,53 млн. руб.», – сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия С.И. Емельянов.