Мордовия присоединилась к всероссийской акции «Молодежки ОНФ» Уха на всю страну

Уха на берегах от Заполярья до Урала. Команда «Молодёжки ОНФ» отметила День зимней рыбалки традиционной всероссийской акцией «Уха на всю страну». В этот день уже четвертый год подряд ребята угощают рыбаков горячим чаем со сладостями и готовят вместе с ними уху.

В Мордовии, акция прошла впервые. На пруду у села Белозерье Ромодановского района собрались около 100 местных жителей. Это не только рыбаки, но и представители администрации республики, районные и сельские власти, а также сотрудники МЧС России и медики, которые обеспечили безопасность зимней рыбалки. Рыбакам идея готовить уху на берегу понравилась.

- Очень здорово! Мы согрелись горячим обедом и отлично провели время, рассказали девушкам из команды секреты зимней ловли. Приятно угостить всех участников этого зимнего праздника, когда делишься радостью – она приумножается. Спасибо «Молодёжке ОНФ» за такую возможность, - сказали рыбаки.

Жители села Белозерье попросили сделать акцию «Уха на всю страну» хорошей традицией, а со своей стороны пообещали крупный улов и вдвое больше участников.

- Такие мероприятия помогают укрепить здоровье, ведь побыть на природе на свежем воздухе – это лучший подарок в выходной день. Мы очень признательны «Молодёжке ОНФ» за то, что они устроили для нас такой зимний праздник, - поблагодарил команду глава Ромодановского района Сергей Ведяшкин.

В некоторых регионах вместе с участниками акции на лед вышли сотрудники МЧС России, которые провели для рыбаков инструктаж по технике безопасности и рассказали, как избежать опасных ситуаций.

- Зимняя рыбалка в нашей стране — очень популярна. В некоторых регионах России рыбаков, которые выходят на лед, больше чем тех, кто рыбачит летом. «Молодёжка ОНФ» традиционно в феврале проводит акцию «Уха на всю страну». Мы угощаем рыбаков чаем и вместе с ними варим настоящую уху. И погода нам не страшна: можем варить уху при температуре -30 на Байкале и при +12 в Северной Осетии. С 14 февраля начинается эта большая акция, которая пройдет на территории всей страны. Присоединяйтесь к нам, ловите рыбу, варите уху, будет здорово! - сказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

За два дня, 13 и 14 февраля, к акции «Уха на всю страну» присоединились 64 региона страны.