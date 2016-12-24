В Мордовии будут работать над улучшением инвестиционного климата

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 12 февраля провел совещание с членами Правительства по вопросам улучшения инвестиционного климата в регионе. Руководитель Мордовии отметил, что за последние годы республика сильно сдала свои позиции в этом направлении, об этом говорят данные Национального рейтинга состояния инвестклимата в 2019 году, подготовленного Агентством стратегических инициатив.

«Вот, пожалуйста, мы видим оценку - она дает существенную просадку. На каком месте сейчас Мордовия? На 47! Вы считаете, что это наше место? – обратился Артём Здунов к Председателю Правительства республики Владимиру Сушкову. – Нет, это не наше место!»

Напомним, что данный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Методология рейтинга включает в себя несколько десятков показателей, основная часть которых формируется исходя из опросов региональных предпринимателей. В том числе оценивается эффективность оказания государственных услуг для бизнеса (например, время прохождения административных процедур) и различных видов поддержки предпринимательства, инфраструктура, развитие механизмов государственно-частного партнерства.

Как отметил Врио Главы Мордовии, низкое место республики говорит о недостаточной работе органов власти и невысоком уровне взаимодействия с бизнесом. По итогам детального рассмотрения результатов республики в этом рейтинге руководитель региона обратил внимание кабинета министров на ключевые проблемы.

«Я из услышанного делаю следующие выводы: это сдержанная оценка органов власти и управления, давление со стороны властей на бизнес, длительное подключение к электросетям и получение разрешения на строительство, слабая подготовка и реализация проектов государственно-частного партнерства», - сказал Артём Здунов.

Все эти проблемы должны быть устранены в короткие сроки – такое поручение дал Врио Главы Мордовии по итогам совещания. Работа органов власти должна строиться на основе открытого диалога с предпринимателями, направленного на поиск решений и внедрение новых механизмов взаимодействия, что позволит улучшить условия ведения бизнеса в регионе и инвестиционный климат.