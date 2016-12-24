Весной портал «Госуслуги» получит обновленную версию

Она основана на передовых технологиях. Модернизированная платформа будет отвечать всем современным требованиям кибербезопасности. Также расширится объем запросов для обработки.

Портал предоставит пользователям новые формы сервисов. Например, в апреле появится голосовой помощник, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Он поможет людям заполнять формы, задавая соответствующие вопросы.

Услуги, предоставляемые на портале, постепенно переведут на обновленную версию.

«До конца марта на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года – более ста, – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. – Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи».

К лету планируется изменить личный кабинет пользователя и основную страницу портала.

Также Дмитрий Чернышенко озвучил статистику портала «Госуслуги» за прошлый год. Всего было оказано 175 млн услуг. Средняя посещаемость портала составила 5 млн пользователей в день, а среднее количество оказываемых услуг – 550 тыс. в день. Сегодня на портале зарегистрировано больше 75,5 млн подтвержденных учетных записей.