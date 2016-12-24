Жители Мордовии выбирают электронные извещения о вручении почты

В республике растет количество клиентов Почты России, которые используют электронные уведомления о вручении почтовых отправлений. В 2020 году жители региона воспользовались этим цифровым сервисом более 50 тыс. раз.

Эта услуга Почты России действует в Мордовии с 2019 года. В прошлом году клиенты почтовых отделений республики оформляли ежемесячно в среднем 4200 отправлений с электронными уведомлениями. Самое большое количество электронных уведомлений было отправлено в ноябре-декабре – по 5 тыс. в месяц.

Основную долю – 32 тыс. электронных уведомлений – оформили клиенты почтовых отделений Саранска. Также услуга востребована в Чамзинке, Рузаевке, Кемле и Краснослободске. В Саранске более половины отправлений с цифровыми уведомлениями приходится на отделение почтовой связи 430034, расположенное на Светотехстрое.

Среди основных корпоративных клиентов Почты России, оформляющих электронные уведомления, - судебные, страховые, финансовые организации республики. Но сегодня предпочтение электронным уведомлениям отдают как юридические, так и физические лица.

Электронное уведомление о вручении – это цифровой аналог бумажных уведомлений, при этом его стоимость на 25% ниже простого уведомления и на 70% – заказного. Оно обладает той же юридической силой, что и его бумажная версия. Услуга позволяет получить полноценную скан-копию стандартного уведомления, на которой будет указана вся необходимая информация: кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление, его трек-номер и подпись получателя, свидетельствующая о вручении почтового отправления.

Чтобы скачать уведомление, нужно авторизоваться на портале pochta.ru по номеру телефона, который был указан при заказе услуги, или в личном кабинете юридического лица (https://otpravka.pochta.ru). Уведомление будет доступно в течение 6 месяцев. Для юридических лиц возможно массовое скачивание уведомлений по номеру партии.