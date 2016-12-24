Портал «Госуслуги» получит отдельные мобильные приложения для разных тем

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг – это понятный и современный процесс, – сообщил он. – Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях, как «Здоровье», «Дом» и «Авто».

Приложение «Авто» станет доступно уже в августе этого года. Оно предоставит ряд необходимых функций: оформление европротокола в режиме онлайн, загрузка документов на автомобиль в электронном виде и т. д.

Приложение «Дом» позволит организовывать голосования собственников жилья, создавать чаты между жильцами и управляющими компаниями, а также подавать жалобы на качество выполняемых работ. Сейчас оно тестируется в пилотных домах Московской области.

Приложение «Здоровье» находится на закрытом этапе тестирования. Позже для проверки работоспособности его запустят в трех регионах России.