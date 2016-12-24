Чем запомнился финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» участникам из Мордовии?

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Со 2 по 4 февраля в Саранске прошел финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Премия учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Премия учреждена и проводится с 2014 года.
Финалисты премии от Республики Мордовия достойно представили свои проекты, выдержав серьезную конкуренцию.В число победителей VII Всероссийской премии «Маршрут года» вошли 8 проектов от13-го региона:
Гран-при в номинации «Лучший этнографический маршрут» – «Заповедная Мордовия» (ФГБУ «Заповедная Мордовия», г. Темников);
I место в номинации «Лучший этнографический маршрут» – «Край мокши и эрьзи» (ООО Студия нестандартных путешествий «Ветер странствий», г. Саранск);
I место в номинации «Лучший гастрономический маршрут» – «Гастрономический тур. Темниковский район» («Туристско-информационный центр Темниковского муниципального района», г. Темников);
I место в номинации «Лучший детский маршрут» («Туристско-информационный центр Темниковского муниципального района», г. Темников);
II место в номинации «Лучшая туристическая карта города» – «Карта Саранска» (ГБУ «Туристско-информационный центр Республики Мордовия», г. Саранск);
II место в номинации «Лучшая туристическая карта региона» – «Республика Мордовия» (ГБУ «Туристско-информационный центр Республики Мордовия», г. Саранск).
II место в номинации «Лучший маршрут выходного дня» – «Семейный» (ФГБУ «Заповедная Мордовия», г. Темников);
II место в номинации «Лучшая онлайн музейная экскурсия» – «Неожиданный ракурс» (ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, г. Саранск);
В 2020 году на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62 регионов России. Организаторами финала премии выступили: Правительство Республики Мордовия, Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия и ФРОС Region PR.
Финал премии был организован с учетом соблюдения всех мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. Площадкой проведения премии являлся отель RadissonHotel&CongressCenterSaransk, который обеспечивал максимально безопасные условия для всех участников. В отеле действует 20-этапный протокол безопасности, включающий нормы дистанцирования и регулярной дезинфекции.
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