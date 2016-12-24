«Лыжню России» проведут в Саранске в новом формате

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В Саранске 14 февраля пройдет традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021». Соревнования организуют в новом формате - в связи с эпидемиологической обстановкой принято решение отказаться от традиционного общего забега, старты распределят по возрастным группам и по времени.
Соревнования пройдут на территории лыжно-биатлонного комплекса Саранска (ул. Энгельса, д. 31). К участию в «Лыжне России – 2021» допускаются все желающие.
Основанием допуска к соревнованиям является предварительная заявка на участие, отправленная на электронную почту kshor.rm-sport@mail.ru, а также наличие допуска врача к соревнованиям и полиса о страховании жизни от несчастных случаев.
Заявки на участие в «Лыжне России – 2021» принимаются в ГБУ РМ «КСШОР» с 10 по 12 февраля с 9:00 до 17:00. Все участники, прошедшие мандатную комиссию, получают стартовый номер и лыжную шапочку с эмблемой соревнований. В день проведения соревнований, 14 февраля выдача номеров и шапочек осуществляться не будет.
Программа соревнований:
10:00 - Старт мужчины 2002 г.р. и старше (ведущие спортсмены) – 5 км
10:20 - Старт юноши 2003 г.р. и младше (ведущие спортсмены) – 5 км
10:40 - Старт женщины 2002 г.р. и старше (ведущие спортсмены) – 5 км
11:05 - Старт девушки 2003 г.р. и младше (ведущие спортсмены) – 5 км
11:45 – Парад открытия
12:00 - Старт VIP-забега
12:00 - Старт девушки 2003 г.р. и младше (массовый забег) – 3 км
12:15 - Старт юноши 2003 г.р. и младше (массовый забег) – 3 км
12:30 - Старт женщины 2002 г.р. и старше (массовый забег) – 3 км
12:40 - Старт мужчины 2002 г.р. и старше (массовый забег) – 3 км
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