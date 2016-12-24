В Саранске будет создан Центр компетенции Федерального казначейства

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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 8 февраля в Москве встретился с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

Обсуждались вопросы функционирования в Саранске Центра компетенции Федерального казначейства, которому будет передано ведение бюджетного учёта федеральных органов исполнительной власти шести регионов Приволжского федерального округа. В дальнейшем планируется, что центром будет осуществляться ведение бюджетного учета и региональных органов исполнительной власти и государственных учреждений. В новом подразделении будет создано 300 рабочих мест для специалистов экономического профиля.

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