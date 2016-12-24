Кадровые назначения

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Указами Главы Республики Мордовия от 6 февраля 2021 года на должность исполняющего обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия назначен Грибанов Алексей Владимирович и на должность заместителя Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия Сабиров Ленар Фарахович.
31-летний Алексей Грибанов родился в Саранске. Имеет несколько высших образований (окончил экономический факультет и факультет иностранных языков МГУ им. Н.П. Огарева, магистратуру Hult International Business School (UK)). Обучался по Президентской программе подготовки управленческих кадров, в аспирантуре МГУ им. Н.П. Огарева, прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Кандидат экономических наук. Начинал свой трудовой путь в КС-Банке, где до перехода на госслужбу занимал должность старшего вице-президента. С июля 2018 года по декабрь 2019-го - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия. В декабре 2019 года был назначен на пост первого заместителя министра экономики, торговли и предпринимательства РМ.
Отметим, что в прошлом году Алексей Грибанов стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», войдя в число 106 лучших в стране.
Новый заместитель руководителя Администрации Главы Республики Мордовия Ленар Сабиров - уроженец Казани. Он родился в 1979 году. Окончил школу-лицей с медицинским уклоном. В школьные годы совмещал учебу с работой санитаром в доме престарелых. Учился на лечебно-профилактическом факультете Казанского государственного медуниверситета. Параллельно трудился медбратом в шестой городской больнице. После ординатуры был назначен заместителем главного врача лечебно-профилактического учреждения профсоюзов санатория «Ливадия». Прошел обучение в Академии государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан. Стажировался в Венгрии и Соединенных Штатах Америки. Кандидат медицинских наук. Возглавлял клинический госпиталь медико-санитарной части МВД России по Республике Татарстан. В 2012-м четыре месяца находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона в качестве врача сводного отряда. В 2018-м был назначен советником председателя правительства Дагестана.
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