Приборы фотовидеофиксации в Мордовии выявляют различные нарушения ПДД

Заинтересованными ведомствами республики продолжается проведение мероприятий по восстановлению функционирования системы фотовидеофиксации Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион».

В настоящее время осуществляется фиксация шести видов административных правонарушений: нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушения, связанные с поворотом налево в нарушение требований, предписанных дорожными знаками, и имеется потенциал увеличения их количества.

Многие участники дорожного движения стремятся воспользоваться законодательно предоставленной возможностью оплаты административных штрафов с 50% скидкой в 20-дневный срок со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении. Напоминаем, что данная возможность может быть реализована за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Соответственно, на текущий момент по видам грубых правонарушений, фиксируемых функционалом комплексов фотовидеофиксации, совершенных повторно (ч. 6 и 7 ст.12.9, ч.3 ст.12.12, ч.5 ст.12.15 КоАП РФ) необходимо оплатить административный штраф в полном размере.

Повторно информируем, что на Интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России функционирует сервис, позволяющий владельцу транспортного средства, введя номерной знак своего автомобиля и номер свидетельства о его регистрации, получить информацию обо всех нарушениях, совершенных на данном транспортном средстве на всей территории Российской Федерации, штраф за которые не был уплачен. На официальном сайте ГИБДД МВД России (http://www.gibdd.ru) в разделе «Проверка штрафов» Вы можете ознакомиться с фотоматериалом административного правонарушения, а также получить информацию о неоплаченных штрафах, распечатать квитанцию и произвести их оплату. Также информацию о неоплаченных штрафах можно узнать на портале Государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) и на сайте Федеральной службы судебных приставов (http://r13.fssprus.ru/iss/ip).

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок свыше 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного штрафа по делу об административном правонарушении, зафиксированном с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

За январь т.г. за неуплату административного штрафа по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ должностными лицами ГИБДД составлено 238 протоколов об административных правонарушениях, в том 69 - за несвоевременную уплату административных штрафов по постановлениям фотовидеофиксации.