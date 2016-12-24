Об окончании срока действия моратория

В январе текущего года завершился срок действия постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1587 «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников».

С 08.01.2021 кредиторы вправе обращаться в суд с заявлением о признании должников банкротами в отношении компаний, находившихся до указанной даты в «мораторных» списках, в соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия Сергей Емельянов:

«В течение срока действия моратория по решению арбитражного управляющего собрания кредиторов, комитеты кредиторов, собрания участников строительства и собрания работников (бывших работников) любого должника, могли проводиться в форме заочного голосования.

По завершении срока действия моратория и в связи с ранее сложившейся судебной практикой проведение заочных собраний кредиторов банкротов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет допускаться лишь при наличии принятого на очном собрании кредиторов решения о возможности проведения последующих собраний в форме заочного голосования».

Так за время моратория арбитражными управляющими были созваны более 230 собраний кредиторов предприятий-банкротов в форме заочного голосования.