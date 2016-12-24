Алексей Грибанов назначен и.о. Министра экономики РМ

«Тут в миллиардах считать надо!»
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств
Указами Главы Республики Мордовия от 6 февраля 2021 года на должность исполняющего обязанности Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия назначен Грибанов Алексей Владимирович и на должность заместителя Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия Сабиров Ленар Фарахович.
Отметим, что в прошлом году Алексей Грибанов стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», войдя в список 106 лучших в стране.
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств
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