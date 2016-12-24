Артём Здунов указал мэру Саранска на некачественную уборку дорог от снега

Репортер

В субботу, 6 февраля, на оперативном совещании у Врио Главы Мордовии Артёма Здунова с региональным правительством был заострён вопрос безопасности на дорогах. Руководитель республики обратил внимание присутствующих на ряд крупных дорожно-транспортных происшествий, случившихся за последнее время. Немалую роль в проблеме аварийности, по словам Врио Главы, играет состояние дорожного полотна. Дороги некачественно убираются от снега и льда, снежные валы по обочинам дорог создают проблемы для водителей. Поручение как можно скорее обеспечить качественную очистку транспортных артерий было дано главе Саранска Петру Тултаеву.

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