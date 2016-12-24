Экотехнопарк для Мордовии

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 3 февраля провел встречу с руководством группы компаний «Террикон», специализирующейся на создании объектов по обращению с отходами. Компания представила на рассмотрение руководителя Мордовии проект строительства экотехнопарка, включающего в себя единый межмуниципальный полигон и мусоросортировочный комплекс.

Руководитель республики детально рассмотрел предлагаемый проект, реализовать который планируется через механизмы государственно-частного партнерства за счет собственных средств инвестора с привлечением кредитных ресурсов. Объем инвестиций оценивается в 2,4 млрд. рублей, планируемое количество рабочих мест – 250.

Артём Здунов обратил особое внимание: чтобы исключить возможные ошибки в проведенных расчетах, проект должен быть согласован в компании «Российский экологический оператор», осуществляющей реализацию государственной программы по обращению с ТКО.

К сведеню: ГК «Террикон» является инвестором на рынке управления отходами. В Московской области «Террикон» осуществил масштабный проект - комплекс переработки отходов «Солопово» в Зарайске с мощностью 350 тыс. тонн ТКО в год. Сегодня «Террикон» реализовывает заключённые в ХМАО концессионные соглашения по строительству двух комплексов по обработке ТКО.