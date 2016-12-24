Эффективная защита

Мордовия занимает второе место в стране по темпам вакцинации от коронавируса

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 2 февраля провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

Темп прироста новых случаев заболевания COVID-19 в республике замедлился, однако, как подчеркнул Врио Главы республики, необходимо эту ситуацию удержать. «Расслабляться не будем – динамика по уменьшению числа заболевших коронавирусом пока очень сдержанная, - отметил Артём Здунов. - На территории региона продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Перед нами ставится задача организовать прививочную кампанию в строгом соответствии с установленными требованиями и сделать процесс максимально доступным и удобным для населения. Прогнозы специалистов по поводу дельнейшего развития ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции пока осторожные. Поэтому необходимо и дальше строго соблюдать все меры предосторожности и требования санитарных врачей. Два ковидных госпиталя (Ромодановская поликлиника и Республиканская клиническая больница № 5) смогли вернуться к плановому оказанию помощи жителям республики. Будем смотреть, что нам делать дальше, чтобы, с одной стороны, свободный коечный фонд нас подстраховывал, а с другой – мы могли переводить как можно больше коек на плановое оказание медицинской помощи».

«У нас пока приостановлена госпитализация в глазную больницу, в поликлинику № 2, но мы мониторим ситуацию ежедневно – свободный коечный фонд на сегодня составляет 30%», - сообщил министр здравоохранения республики Олег Маркин.

Что касается вакцинации, в настоящее время, как отметила вице-премьер Галина Лотванова, Мордовия занимает второе место в стране по темпам ее проведения, в зоне особого внимания – вакцинация приоритетных групп населения, в первую очередь граждан в возрасте от 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. При этом ведется лабораторный мониторинг, который показывает эффективность вводимой вакцины. «По состоянию на 1 февраля мы взяли на обследование 253 человека разного возраста, чтобы посмотреть, как у них формируется иммунитет. На 21 день после первой прививки только у 8 из них не было защитных титров, остальные их уже имели, а на 42 день (после двух прививок) все без исключения вакцинированные имели антитела», - сказала Галина Лотванова.

К прививочной кампании активно подключились в районах республики. Как доложил главный врач Атяшевской районной больницы Александр Борисов, для вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов используется передвижной ФАП, оборудованный по всем требованиям, предъявляемым к хранению вакцины.

Врио Главы Мордовии призвал держать на особом контроле вопросы, связанные с информированием населения о возможности записаться на прививку через портал госуслуг – это совместная задача Мининформсвязи и Минздрава республики.

Также на заседании оперштаба было рассмотрено предложение Минэкономики Мордовии перевести МФЦ на прежний режим работы. Однако полностью отказываться от предварительной записи, по мнению руководителя республики, все же не стоит. «Для многих это очень удобно – прийти к назначенному времени, - сказал Артём Здунов. - Но и возможность получить услугу в порядке живой очереди у людей быть должна».