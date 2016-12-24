В Саранске состоится презентация молодежного общественного движения «Молодежка ОНФ

«Приукрашивать картинку не стоит»
В администрации города оценили ход зимней уборки в столице Мордовии и задумались о пользе физического труда для старшеклассников
Встреча пройдет среду, 3 февраля, в здании Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия.
В мероприятии примет участие заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ (г. Москва) Игорь Кастюкевич, представители общественности и образовательных учреждений региона.
«Молодежка ОНФ» - это команда единомышленников, которая знает, как сделать окружающий мир лучше своими руками, не дожидаясь ничьей помощи. И для этого нужно не так много, как может показаться. Сегодня численность федеральной команды – более 73-х тысяч человек. «Молодежка ОНФ» - это точка сборки актуальных направлений, современных трендов, социально значимых инициатив и поддержка молодежи.
Участниками мероприятия расскажут о том, чем «МолодежкаОНФ» отличается от других молодежных организаций, какие федеральные акции и инициативы работают в других регионах страны и могут быть востребованы у молодежи республики.
Встреча состоится 3 февраля 2021 года в 15.00 в здании Торгово – Промышленной палаты РМ по адресу г. Саранск, ул. Московская, д. 14.
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