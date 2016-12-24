В Мордовии увеличилось число положительных отзывов о работе отделений Почты России

В 2020 году в мобильном приложении Почты России зафиксировано в 1,6 раза больше отзывов клиентов о работе почтовых отделений в

Мордовии, чем в 2019 году. Более 90% отзывов - положительные.

В 2020 году с помощью мобильного приложения Почты России клиенты оценили работу почтовиков Мордовии почти 46 тысяч раз, что выше итоговой цифры 2019 года на 60%. В среднем ежемесячно жители и гости региона оставляли в приложении порядка 3800 отзывов. Наименьшее число отзывов отмечалось в марте-мае, что было вызвано самоизоляцией населения по коронавирусу. Самое большое количество отзывов отмечалось в декабре – более 5000 за месяц.

По результатам анализа отзывов пользователей мобильного приложения в 2020 году 93% респондентов поставили положительные оценки за оказание услуг в почтовых отделениях на территории республики. В 2019 году показатель составлял 87%. Объектами оценки стали 210 отделений связи. Оценка производилась по следующим параметрам: время ожидания в очереди, чистота и порядок, вежливость и компетентность персонала, качество доставки отправления.

«Благодаря обратной связи, которая поступает от клиентов, мы имеем возможность видеть проблемные места и стараемся сразу реагировать на них. Важны для нас и положительные отзывы, они влияют на рабочую атмосферу в коллективах отделений связи и мотивируют сотрудников на повышение клиентского сервиса», - отмечает директор УФПС Республики Мордовия Вячеслав Макейчев.