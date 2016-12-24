В Мордовии увеличилось число положительных отзывов о работе отделений Почты России

Мини-лаборатории для экспресс-диагностики COVID-19
Артём Здунов обсудил взаимодействие в сфере медицинских технологий с представителями компании «Эйдос-Медицина» и «Эвотек-Мирай...
Артём Здунов обсудил взаимодействие в сфере медицинских технологий с представителями компании «Эйдос-Медицина» и «Эвотек-Мирай...
Об особенностях второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» рассказывает один из ее создателей
В Саранске нерадивым управляющим компаниям пригрозили проверками
Помочь дворникам в расчистке придомовых территорий призвал горожан мэр Саранска Петр Тултаев
Врио Главы РМ обязал чиновников оперативно реагировать на обращения граждан
Артём Здунов все дальше продвигается по муниципальной карте Мордовии
К 1 февраля планируется вывести из ковидного режима работы два медучреждения республики
В Мордовии займутся развитием туристического кластера
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики
«ВС» по традиции вспоминает самые значимые события в жизни республики, беды и радости, определившие облик уходящего года