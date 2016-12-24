Сельская глубинка Мордовии будет растить талантливых боксеров

30 января в Доме республики Врио Главы Мордовии Артём Здунов встретился с заместителем председателя Совета чемпионов по работе с регионами Федерации бокса России Ахмедханом Адиловым и президентом Федерации бокса Ульяновской области Игорем Орловым.

Темой встречи стали вопросы сотрудничества по развитию бокса, в том числе продвижения этого вида спорта в сельских районах республики. Также обсудили перспективы проведения межрегиональных юношеских соревнований по боксу на территории Мордовии и военно-патриотическое направление сотрудничества.

Справка «ВС»

Ахмедхан Адилов является помощником Умара Кремлева, который 12 декабря 2020 года с должности генерального секретаря Федерации бокса России перешел на пост Президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Его избрание было утверждено большинством голосов делегатов из 150 стран. 29 января 2021 года Умар Кремлев вошел в исполком Федерации бокса России.