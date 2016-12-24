Темниковский район приглашает на праздник народных промыслов и национальных культур «За-Валенки»

31 января в 11:00 на Центральной площади села Аксел Темниковского района состоится Межмуниципальный праздник народных промыслов и национальных культур «За -Валенки». Фестиваль будет проводиться в формате ярмарки с соблюдением всех норм Роспотребнадзора по контролю за распространением COVID-19. Предусматривается размещение участников ярмарки с соблюдением социальной дистанции, контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. В празднике смогут принять участие мастера-пимокаты, творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества поселений Темниковского муниципального района, муниципальных районов Республики Мордовия, соседних регионов.

Площадка праздника станет центром культурного обмена, обмена опытом мастеров народных промыслов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Гости праздника познакомятся с особенностями национальной кухни народов, населяющих Темниковский муниципальный район, продегустируют блюда национальных кухонь, примут участие в мастер-классах. Продолжение праздника позволит познакомиться с восстановленными старинными обрядами, предоставит возможность поучаствовать в состязаниях с валенками, старинных играх и потехах, представить свое творчество в выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства.

Программа праздника:

10:00-11:00 – приезд, размещение в здании сельского клуба, регистрация участников праздника.

11:00 – театрализованное открытие праздника «За - Валенки».

11:00- начало работы площадок.

Выставка-ярмарка Российского Валенка – ярмарка-продажа валенок, зимней одежды, изделий декоративно-прикладного искусства, мастер – класс по изготовлению и продажи сувенирной продукции.

Национальная поляна – дегустация блюд национальной кухни (русской, татарской, мордовской), медовая ярмарка пчеловодов.

Игровая поляна – спортивные состязания: перетягивание каната, эстафета, подъем гири.

Фотозона – памятные фотографии на фоне выставок и специально установленных объектов праздника.

11:30-14:00 Праздничный концерт с участием коллективов поселений Темниковского муниципального района и гостей районов Республики и регионов.