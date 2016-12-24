Темниковский район приглашает на праздник народных промыслов и национальных культур «За-Валенки»

100 миллионов за домашний арест
Алексей Гришин возместил ущерб по уголовному делу на 100 миллионов рублей и получил возможность дожидаться суда в домашних условиях
31 января в 11:00 на Центральной площади села Аксел Темниковского района состоится Межмуниципальный праздник народных промыслов и национальных культур «За -Валенки». Фестиваль будет проводиться в формате ярмарки с соблюдением всех норм Роспотребнадзора по контролю за распространением COVID-19. Предусматривается размещение участников ярмарки с соблюдением социальной дистанции, контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. В празднике смогут принять участие мастера-пимокаты, творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества поселений Темниковского муниципального района, муниципальных районов Республики Мордовия, соседних регионов.
Площадка праздника станет центром культурного обмена, обмена опытом мастеров народных промыслов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Гости праздника познакомятся с особенностями национальной кухни народов, населяющих Темниковский муниципальный район, продегустируют блюда национальных кухонь, примут участие в мастер-классах. Продолжение праздника позволит познакомиться с восстановленными старинными обрядами, предоставит возможность поучаствовать в состязаниях с валенками, старинных играх и потехах, представить свое творчество в выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства.
Программа праздника:
10:00-11:00 – приезд, размещение в здании сельского клуба, регистрация участников праздника.
11:00 – театрализованное открытие праздника «За - Валенки».
11:00- начало работы площадок.
Выставка-ярмарка Российского Валенка – ярмарка-продажа валенок, зимней одежды, изделий декоративно-прикладного искусства, мастер – класс по изготовлению и продажи сувенирной продукции.
Национальная поляна – дегустация блюд национальной кухни (русской, татарской, мордовской), медовая ярмарка пчеловодов.
Игровая поляна – спортивные состязания: перетягивание каната, эстафета, подъем гири.
Фотозона – памятные фотографии на фоне выставок и специально установленных объектов праздника.
11:30-14:00 Праздничный концерт с участием коллективов поселений Темниковского муниципального района и гостей районов Республики и регионов.
Алексей Гришин возместил ущерб по уголовному делу на 100 миллионов рублей и получил возможность дожидаться суда в домашних условиях
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств
Власти Мордовии примут меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, в которых ежегодно участвуют около 10 тысяч жителей республики
Помочь дворникам в расчистке придомовых территорий призвал горожан мэр Саранска Петр Тултаев
Врио Главы РМ Артём Здунов провел совещание с членами правительства по развитию строительной отрасли
Артём Здунов назвал вопрос повышения зарплат на предприятиях стратегическим
В Мордовии займутся развитием туристического кластера
Мордовия и Нижегородская область будут сотрудничать в сфере развития паломническо-туристических кластеров
Врио Главы РМ обязал чиновников оперативно реагировать на обращения граждан
Как пройти вакцинацию от ковида в Мордовии?