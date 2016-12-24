Журналисты издания Mash опубликовали видео изнутри дворца в Геленджике

Журналисты издания Mash пришли во дворец из расследования Алексея Навального в Геленджике. Видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

Один из строителей дворца согласился провести журналистов по дворцу с условием, что съемка займет не более часа. На кадрах видно, что основные работы завершены только на фасаде, внутри все находится на самом начальном этапе.

По данным строителей, проект планируют завершить через 5-6 лет. Журналистам не удалось узнать предназначение здания, а также имена владельцев.