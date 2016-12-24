В России появится новая политическая партия

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Она образуется при слиянии трех уже существующих партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» на базе первой из них. Политическая организация получит название «Справедливая Россия – За правду».

 Главная задача объединения – сформировать вторую по численности лево-консервативную фракцию в Госдуме восьмого созыва.

 Предполагается, что новую «Справедливую Россию» возглавит Сергей Миронов. «Давайте строить в нашей стране новое социалистическое общество», – призвал он.

 22 февраля в Москве пройдут съезды трех объединяющихся партий, где будут избраны руководящие органы и приняты необходимые изменения в партийный устав.

 Также новая партия примет участие в грядущих выборах в Госдуму, если к их началу успеет зарегистрировать региональные отделения минимум в половине субъектов страны.

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