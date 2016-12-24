Артём Здунов встретился с представителями некоммерческих организаций

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 28 января встретился с представителями некоммерческих организаций - победителями первого этапа Фонда президентских грантов 2021 года. Приветствуя участников встречи, руководитель республики подчеркнул, что только вместе, совместными усилиями можно решать важные социальные задачи.

«Я посмотрел, какие направления работы некоммерческих организаций были поддержаны Президентом: это и культура, и пропаганда здорового образа жизни, и религиозное согласие, и многое другое. Все они очень важны и требуют вовлечения и ответственности, которую мы должны нести вместе», - сказал Артём Алексеевич.

Всего на первый этап конкурса Фонда президентских грантов было подано 100 заявок, 19 проектов стали победителями. Общая сумма поддержки составила почти 20 млн. рублей. Было отмечено, что в республике насчитывается 1413 общественных объединений, но далеко не все из них являются активно действующими. Однако в конкурсе президентских грантов с каждым годом участвует все больше организаций: если в 2017 году было подано 95 заявок, 14 из которых стали победителями, то в 2019 было уже 215 заявок и 41 победитель. В минувшем году по итогам двух этапов конкурса победителями стали 43 проекта, сумма привлеченной поддержки составила 36,7 млн. рублей.

Встреча Врио Главы республики с представителями некоммерческого сектора прошла в очень дружественной и доверительной атмосфере. Артём Алексеевич сразу заявил, что готов выслушать все предложения, потому что органы власти и институты гражданского общества должны плотно взаимодействовать. Вопросов от общественных организаций было очень много, не меньше было и их инициатив по реализации социально значимых проектов. В том числе были подняты темы льготной аренды помещений, возможности микрокредитования, создания центра поддержки некоммерческих организаций.

Врио Главы республики дал поручение изучить все высказанные предложения, чтобы найти решения обозначенных проблем, и заявил, что поддержка обязательно будет. «Хочу, чтобы вы знали: я иду вместе с вами и буду максимально вам помогать!» - сказал Артём Здунов.

В январе Фонд президентских грантов анонсировал программу региональных грантовых конкурсов на условиях софинансирования, что позволит увеличить поддержку НКО. Врио Главы Мордовии дал поручение внести предложения по созданию республиканского конкурса, это должно быть сделано в ближайшее время.