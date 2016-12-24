«Поближе к людям будьте!»

Врио Главы РМ Артём Здунов провел совещание с членами правительства по развитию строительной отрасли

Вице-премьер – министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктор Цыганов доложил на совещании, что объем строительных работ в 2020 году составил 109% к уровню 2019 года, построено 324,5 тысячи кв. метров жилья. В 2021 году планируется сдать 340 тысяч кв. метров жилья, а в 2023 году, согласно целевым показателям нацпроекта, - 400 тысяч «квадратов».

Общий объем финансирования в текущем году на объекты социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного строительства – более 5 млрд. рублей. Врио Главы республики подчеркнул: все объекты должны находиться на четком контроле у профильных министерств, чтобы не допустить отставания по срокам строительства и сдаче в эксплуатацию.

Строительство и ремонт школ, детских садов, медучреждений стоит на первом месте. Наиболее крупные объекты этого года – это начало строительства школы на 1450 мест в четвертом микрорайоне «Юбилейного», завершение строительства хирургического корпуса Детской республиканской больницы и поликлиники онкологического диспансера в Саранске.

Артём Здунов обратил особое внимание руководителей всех министерств, что в строительные программы важно включать не только крупные и финансовоемкие объекты, но и не забывать о небольших, но важных для людей направлениях, например, о благоустройстве дворов.

«Это нужные вещи, люди каждый день ими пользуются. Гигантомания Мордовии не по карману! И людям она не нужна! Можно сделать стадион и хвалиться этим стадионом. А люди выходят из дома и эту скамейку, этот фонарь, которые им поставили, видят каждый день. Они об этом помнить будут, что скамейки и лампы им поменяли, дорогу сделали. А на стадион человек придет, может быть, раз в жизни на какое-то мероприятие, а может, и не придет совсем. Если у нас так все хорошо, как вы докладываете, если всех устраивают все эти дворцы спорта и так далее – почему тогда от 1 миллиона человек, проживавших в республике, сейчас осталось 780 тысяч? Это значит, людям нужно что-то другое. Поэтому поближе к людям будьте, - сказал врио Главы республики членам правительства. – Уточняйте, что им нужно, ведь за небольшие деньги можно, к примеру, и 100, и 200, и 300 дворов сделать! В этой жизни нет мелочей, особенно если речь идет о людях, об их комфортном проживании».