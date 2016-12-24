Неуплата алиментов обернулась для должника из Мордовии возбуждением уголовного дела

В отделении судебных приставов по Дубенскому району УФССП России по Республике Мордовия на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина Б. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Длительное время горе-отец мер по оплате задолженности не предпринимал. Судебный пристав-исполнитель составил на неплательщика протокол по ст.5.35.1 КоАП РФ, на основании которого гражданину назначили наказание в виде 70 часов обязательных работ.

Однако отрабатывать положенные ему часы мужчина не спешил, на контакт с сотрудником службы не выходил. В связи с этим приставом составлены протоколы по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ, должник был подвергнут принудительному приводу.

При исполнении принудительного привода судебные приставы не застали гражданина Б. по известному месту регистрации. В ходе дальнейшего исполнения постановления местонахождение должника было установлено. Он находился в гостях у знакомого, с которым распивал спиртные напитки. В ходе общения с сотрудниками службы требования судебного пристава по ОУПДСмужчина проигнорировал, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ.

В настоящее время неплательщику алиментов за уклонение от исполнения административного наказания, по решению суда, назначено наказание в виде административного ареста на 2 суток. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ.